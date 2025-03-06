Полное лунное затмение совпадет с мартовской "Червячной Луной": в NASA рассказали, чего ожидать

Полное лунное затмение произойдет во время мартовского полнолуния, известного как "Червячная Луна". Полное затмение продлится около 65 минут, придав Луне красновато-коричневый оттенок, сообщает NASA, пишет УНН.

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Следующее полнолуние называется Червячной Луной (Worm Moon). Кроме того, в это полнолуние произойдет полное лунное затмение. Луна будет полной рано утром в пятницу, 14 марта, в 2:55 утра EDT (9:55 по Киеву, но будет казаться полной примерно три дня в это время, с вечера среды до утра субботы.

Когда Луна будет проходить напротив Солнца, она пройдет через тень Земли, создав полное затмение Луны. Луна начнет входить в частичную тень в четверг вечером в 23:57 EDT (6:57 пятницы по Киеву), но постепенное затемнение Луны не будет заметно до тех пор, пока она не начнет входить в полную тень в пятницу в 1:09 EDT (8:09 по Киеву). Круглая тень Земли будет постепенно смещаться по поверхности Луны (из нижнего левого угла в верхний правый), пока Луна полностью не затенится, начиная с 2:26 EDT (9:26 по Киеву). Период полной тени, или полное затмение, продлится около 65 минут, достигнув наибольшего затмения в 2:59 EDT (9:59 по Киеву) и закончившись в 3:31 EDT (10:31 по Киеву). Несмотря на то, что Луна будет находиться в полной тени, она все равно будет видна. Сияние всех восходов и закатов на Земле придаст Луне красновато-коричневый оттенок, иногда называемый "Кровавой Луной" - хотя это название также используется для одного из полнолуний в начале осени. С 3:31 EDT (10:31 по Киеву) до 4:48 EDT (11:48 по Киеву) Луна выйдет из полной тени Земли. Луна снова полньостью должна быть видна в 6:00 EDT (13:00 по Киеву), завершив это затмение.

Альманах фермеров штата Мэн (Maine Farmers' Almanac) начал публиковать индейские названия полнолуний в 1930-х годах, и теперь эти названия широко известны и используются. Согласно этому альманаху, племена северо-востока США называли полную луну в марте Вороньей, Корковой, Саповой, Сахарной или Червячной Луной (Crow, Crust, Sap, Sugar, Worm Moon).

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