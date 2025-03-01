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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Киев • УНН

 • 144302 просмотра

Астролог рассказала о влиянии ретроградных Венеры и Меркурия на жизнь людей в марте.

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

В марте на нашу жизнь будут влиять Меркурий и Венера, которые совершают ретроградное движение. О том как именно это повлияет на нашу жизнь, специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко

Март станет месяцем значительных изменений благодаря ретроградности Венеры и Меркурия, параду планет, а также череде затмений, которые изменят привычный ход событий

- считает астролог.

С 1 марта по 12 апреля Венера будет находиться в ретроградном движении. Разворот начнётся в 10-м градусе Овна, а с 23 марта Венера перейдёт в знак Рыб, где пробудет в ретроградной фазе до 24-го градуса.

Особенности ретроградности Венеры и соединение с Меркурием

По словам Ксении Базиленко, эта ретроградность будет особенно значимой, так как Венера не только затронет темы красоты, дизайна, творчества, любовных и семейных отношений, а также финансов, но и пройдет через несколько значимых астрологических аспектов.

Меркурий начнёт свое ретроградное движение 15 марта и будет ретроградным до 7 апреля. Совместное ретроградное влияние этих двух планет указывает на глубокий пересмотр отношений и финансовых решений.

Кроме того, Венера и Меркурий будут вовлечены в астрологический парад планет и соединяться с Раху, что совпадает с затмениями в марте:

  • 14 марта - лунное затмение
    • 29 марта - солнечное затмение

      Это означает, что ретроградность Венеры будет частью глобальных трансформационных процессов.

      Что даёт ретроградная Венера? 

      Прежде всего, пересмотр вопросов красоты и внешности.

      Вкусы могут меняться, появится желание обновить образ. Но лучше откажитесь сейчас от пластических операций, косметологических процедур, кардинальной смены стиля - позже может прийти разочарование.

      Вторая половина марта неблагоприятна для плановых операций - лучше перенести их на вторую половину весны.

      Повлияет Венера и на личную жизнь.

      Всплывут старые связи: бывшие партнёры могут появляться в жизни, или захочется им написать.

      Если отношения были разорваны без осознания причин, этот период поможет провести глубокий анализ ошибок.

      Однако возвращение в отношения лучше только после завершения ретроградности Венеры. А сейчас вы можете рассматривать ваши взаимоотношения и работать над ошибками.

      В этот период не стоит заключать браки - прочность таких союзов будет под вопросом.

      Лучше проводить работу над ошибками в текущих отношениях и принимать серьёзные решения позже.

      Новые знакомства: любые новые отношения, начатые в период ретроградной Венеры, могут оказаться непродолжительными.

      Лучше не спешить с серьёзными выводами и дать себе время до конца весны. Только так вы сможете проверить их долгосрочность.

      В финансовых вопросах возможны кризисы и нестабильность.

      Не стоит начинать новый бизнес, инвестировать крупные суммы, брать кредиты. Полезно закрывать долги, завершать финансовые проекты, обновлять банковские карты.

      Не рекомендуется крупные покупки, особенно недвижимости, драгоценностей и антиквариата.

      Глобальные события и влияние на мир

      Так как Венера ретроградит в период затмений и взаимодействует с другими важными аспектами, это указывает на глубокие мировые изменения:

      • Финансовые перестановки, изменение денежных потоков;
        • Вопросы территориальной целостности государств;
          • Пересмотр международных договоров и неожиданные решения по военным и мирным вопросам.

            В начале апреля Венера соединится с Сатурном, что может привести к долгосрочным финансовым договорам и стабилизировать ситуацию.

            "На протяжении всего этого периода в параде планет будет участвовать Нептун в знаке Рыб, который указывает на тайные переговоры, скрытые процессы. Это будет большая политическая закулисная игра, которая полностью поменяет мир. Но мы увидим только "верхушку айсберга", - считает астролог.

            По словам Ксении Базиленко, мы находимся в переломном моменте.

            "И ретроградное движение Венеры и Меркурия будет вытягивать на поверхность старые, нерешённые вопросы - как в личной жизни, так и на глобальном уровне. Сейчас важно анализировать и переосмысливать, но не делать поспешных шагов", - уверена астролог.

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