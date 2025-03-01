Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

В марте на нашу жизнь будут влиять Меркурий и Венера, которые совершают ретроградное движение. О том как именно это повлияет на нашу жизнь, специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Март станет месяцем значительных изменений благодаря ретроградности Венеры и Меркурия, параду планет, а также череде затмений, которые изменят привычный ход событий - считает астролог.

С 1 марта по 12 апреля Венера будет находиться в ретроградном движении. Разворот начнётся в 10-м градусе Овна, а с 23 марта Венера перейдёт в знак Рыб, где пробудет в ретроградной фазе до 24-го градуса.

Особенности ретроградности Венеры и соединение с Меркурием

По словам Ксении Базиленко, эта ретроградность будет особенно значимой, так как Венера не только затронет темы красоты, дизайна, творчества, любовных и семейных отношений, а также финансов, но и пройдет через несколько значимых астрологических аспектов.

Меркурий начнёт свое ретроградное движение 15 марта и будет ретроградным до 7 апреля. Совместное ретроградное влияние этих двух планет указывает на глубокий пересмотр отношений и финансовых решений.

Кроме того, Венера и Меркурий будут вовлечены в астрологический парад планет и соединяться с Раху, что совпадает с затмениями в марте:

14 марта - лунное затмение

29 марта - солнечное затмение

Это означает, что ретроградность Венеры будет частью глобальных трансформационных процессов.

Что даёт ретроградная Венера?

Прежде всего, пересмотр вопросов красоты и внешности.

Вкусы могут меняться, появится желание обновить образ. Но лучше откажитесь сейчас от пластических операций, косметологических процедур, кардинальной смены стиля - позже может прийти разочарование.

Вторая половина марта неблагоприятна для плановых операций - лучше перенести их на вторую половину весны.

Повлияет Венера и на личную жизнь.

Всплывут старые связи: бывшие партнёры могут появляться в жизни, или захочется им написать.

Если отношения были разорваны без осознания причин, этот период поможет провести глубокий анализ ошибок.

Однако возвращение в отношения лучше только после завершения ретроградности Венеры. А сейчас вы можете рассматривать ваши взаимоотношения и работать над ошибками.

В этот период не стоит заключать браки - прочность таких союзов будет под вопросом.

Лучше проводить работу над ошибками в текущих отношениях и принимать серьёзные решения позже.

Новые знакомства: любые новые отношения, начатые в период ретроградной Венеры, могут оказаться непродолжительными.

Лучше не спешить с серьёзными выводами и дать себе время до конца весны. Только так вы сможете проверить их долгосрочность.

В финансовых вопросах возможны кризисы и нестабильность.

Не стоит начинать новый бизнес, инвестировать крупные суммы, брать кредиты. Полезно закрывать долги, завершать финансовые проекты, обновлять банковские карты.

Не рекомендуется крупные покупки, особенно недвижимости, драгоценностей и антиквариата.

Глобальные события и влияние на мир

Так как Венера ретроградит в период затмений и взаимодействует с другими важными аспектами, это указывает на глубокие мировые изменения:

Финансовые перестановки, изменение денежных потоков;

Вопросы территориальной целостности государств;

Пересмотр международных договоров и неожиданные решения по военным и мирным вопросам.

В начале апреля Венера соединится с Сатурном, что может привести к долгосрочным финансовым договорам и стабилизировать ситуацию.

"На протяжении всего этого периода в параде планет будет участвовать Нептун в знаке Рыб, который указывает на тайные переговоры, скрытые процессы. Это будет большая политическая закулисная игра, которая полностью поменяет мир. Но мы увидим только "верхушку айсберга", - считает астролог.

По словам Ксении Базиленко, мы находимся в переломном моменте.

"И ретроградное движение Венеры и Меркурия будет вытягивать на поверхность старые, нерешённые вопросы - как в личной жизни, так и на глобальном уровне. Сейчас важно анализировать и переосмысливать, но не делать поспешных шагов", - уверена астролог.