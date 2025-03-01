Спостерігайте і переосмислюйте: астролог розповіла, про особливості березня під впливом ретроградних Меркурія і Венери

У березні на наше життя впливатимуть Меркурій і Венера, які здійснюють ретроградний рух. Про те, як саме це вплине на наше життя, спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Березень стане місяцем значних змін завдяки ретроградності Венери і Меркурія, параду планет, а також низці затемнень, які змінять звичний перебіг подій - вважає астролог.

З 1 березня до 12 квітня Венера перебуватиме в ретроградному русі. Розворот почнеться в 10-му градусі Овна, а з 23 березня Венера перейде в знак Риб, де пробуде в ретроградній фазі до 24-го градуса.

Особливості ретроградності Венери та з'єднання з Меркурієм

За словами Ксенії Базиленко, ця ретроградність буде особливо значущою, оскільки Венера не лише торкнеться тем краси, дизайну, творчості, любовних і сімейних стосунків, а також фінансів, а й пройде через кілька значущих астрологічних аспектів.

Меркурій почне свій ретроградний рух 15 березня і буде ретроградним до 7 квітня. Спільний ретроградний вплив цих двох планет вказує на глибокий перегляд стосунків і фінансових рішень.

Окрім того, Венера і Меркурій будуть залучені в астрологічний парад планет і з'єднуватимуться з Раху, що збігається із затемненнями в березні:

14 березня - місячне затемнення

29 березня - сонячне затемнення

Це означає, що ретроградність Венери буде частиною глобальних трансформаційних процесів.

Що дає ретроградна Венера?

Насамперед, перегляд питань краси та зовнішності.

Смаки можуть змінюватися, з'явиться бажання оновити образ. Але краще відмовтеся зараз від пластичних операцій, косметологічних процедур, кардинальної зміни стилю - пізніше може прийти розчарування.

Друга половина березня несприятлива для планових операцій - краще перенести їх на другу половину весни.

Вплине Венера і на особисте життя.

Спливуть старі зв'язки: колишні партнери можуть з'являтися в житті, або захочеться їм написати.

Якщо стосунки були розірвані без усвідомлення причин, цей період допоможе провести глибокий аналіз помилок.

Однак повернення у стосунки краще лише після завершення ретроградності Венери. А зараз ви можете розглядати ваші взаємини і працювати над помилками.

У цей період не варто укладати шлюби - міцність таких союзів буде під питанням.

Краще проводити роботу над помилками в поточних стосунках і приймати серйозні рішення пізніше.

Нові знайомства: будь-які нові стосунки, розпочаті в період ретроградної Венери, можуть виявитися нетривалими.

Краще не поспішати із серйозними висновками і дати собі час до кінця весни. Тільки так ви зможете перевірити їхню довгостроковість.

У фінансових питаннях можливі кризи і нестабільність.

Не варто починати новий бізнес, інвестувати великі суми, брати кредити. Корисно закривати борги, завершувати фінансові проєкти, оновлювати банківські картки.

Не рекомендуються великі покупки, особливо нерухомості, коштовностей та антикваріату.

Глобальні події та вплив на світ

Оскільки Венера ретроградить у період затемнень і взаємодіє з іншими важливими аспектами, це вказує на глибокі світові зміни:

Фінансові перестановки, зміна грошових потоків;

Питання територіальної цілісності держав;

Перегляд міжнародних договорів і несподівані рішення з військових і мирних питань.

На початку квітня Венера з'єднається із Сатурном, що може призвести до довгострокових фінансових договорів і стабілізувати ситуацію.

"Протягом усього цього періоду в параді планет братиме участь Нептун у знаку Риб, який вказує на таємні переговори, приховані процеси. Це буде велика політична закулісна гра, яка повністю змінить світ. Але ми побачимо тільки "верхівку айсберга", - вважає астролог.

За словами Ксенії Базиленко, ми перебуваємо в переломному моменті.

"І ретроградний рух Венери і Меркурія буде витягати на поверхню старі, невирішені питання - як в особистому житті, так і на глобальному рівні. Зараз важливо аналізувати і переосмислювати, але не робити поспішних кроків", - впевнена астролог.