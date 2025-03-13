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Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Киев • УНН

 • 114539 просмотра

14 марта 2025 года произойдет лунное затмение, которое откроет коридор возможностей для пересмотра судьбы и освобождения от негатива. Этот период повлияет на финансы, медицину и климат.

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

14 марта 2025 года в 08:59 по киевскому времени произойдет полное лунное затмение в знаке Девы. С этого момента откроется коридор затмений, который продлится до солнечного затмения 29 марта. Этот период всегда дает возможность для пересмотра и коррекции нашей судьбы.

На что повлияет лунное затмение - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Влияние лунного затмения

Лунное затмение — это своеобразный экзамен, который проявляется как через внешние события, так и через внутренние состояния. В такие моменты наше психологическое и эмоциональное состояние становится нестабильным, а подсознательные страхи и тревоги выходят на поверхность. Люди с тонкой психикой могут испытывать повышенную раздражительность, тревожность и даже нервные расстройства.

Однако этот период также открывает уникальные возможности: он помогает освободиться от психологических проблем, избавиться от вредных привычек и заложить позитивные изменения в жизни. Это время очищения, переосмысления и подготовки к будущему.

Как подготовиться к затмению?

1. Очистите пространство – наведите порядок в доме, избавьтесь от ненужных вещей. Чистота внешнего окружения способствует внутренней гармонии.

2. Поработайте с эмоциями – выпишите на бумаге свои страхи, переживания и обиды, а затем сожгите этот лист. Это поможет символически освободиться от накопленного негатива.

3. Закладывайте новые привычки – отказ от вредных привычек именно в этот период будет наиболее эффективным. Например, если вы планируете бросить курить или изменить режим питания, начните это делать сейчас.

4. Формируйте позитивные установки – определите, каким вы хотите видеть свою жизнь через полгода или год, и запишите это.

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта10.03.2025, 08:48 • 113973 просмотра

Особенности затмения и глобальное влияние

Это затмение будет невероятно мощным, а его эмоциональная энергия захлестнет не только отдельных людей, но и весь мир. Мы уже видим, в каком напряжении находятся общество и политики, принимая судьбоносные решения.

Астрологически это обусловлено тем, что в момент затмения:

  • Солнце и Раху (кармический узел будущего) находятся в особом астрологическом параде планет, вместе с ретроградной Венерой и стационарным Меркурием. Это указывает на важные пересмотры в сфере отношений и финансов.
    • Оппозиция Луны и Кету (узла прошлого) усиливает ощущение кармической развязки – это время выхода накопленных проблем на поверхность.
      • Тригон Луны и Урана дает возможность глобального перерождения и освобождения от негативных программ.

        Темы, которые активизируются в ближайшие полгода

        Влияние этого затмения будет ощущаться не только на личном уровне, но и в мировых процессах. Основные направления, которые будут пересматриваться:

        • Финансовая сфера – возможны изменения в налоговой политике, пересмотр пенсионных систем.
          • Медицина и фармацевтика – новые открытия и разработки, но также возможны всплески эпидемий и биологических угроз.
            • Климатические изменения – увеличивается вероятность природных катастроф, связанных с водной стихией. Особенно это актуально в преддверии летнего соединения Нептуна и Сатурна в знаке Овна, что усилит влияние воды на глобальном уровне.

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              Главный вывод

              Лунное затмение 14 марта – это мощный момент для очищения, осознания и закладки новых жизненных стратегий. Этот период нужно провести осознанно, сохраняя внутренний баланс и работая над собой. Любые перемены, которые мы инициируем в этот момент, окажут долгосрочное влияние на будущее – не только наше личное, но и на судьбу всего мира.

              Настройтесь на внутреннюю гармонию, избавьтесь от негативного балласта, и тогда энергии этого затмения помогут вам двигаться вперед с чистыми мыслями и ясными целями.

              Лилия Подоляк

              Лилия Подоляк

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