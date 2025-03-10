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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев • УНН

 • 113973 просмотра

С 10 по 16 марта ожидается мощный астрологический период с лунным затмением и ретроградностью Венеры и Меркурия. Астрологи советуют избегать важных решений и заняться внутренней работой над собой.

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Эта неделя обещает быть насыщенной и судьбоносной с точки зрения астрологии. Начинается период затмений, который способен кардинально изменить ход истории. О том, что нас ждет в период с 10 по 16 марта специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Особенность этого коридора затмений заключается в том, что он сопровождается ретроградностью Венеры и Меркурия, а также мощным парадом планет.

Стоит помнить, что период затмений всегда корректирует нашу судьбу, поэтому сейчас особенно важно направить внимание на себя, свое состояние и будущее

- заявила Базиленко.

14 марта в 8:52 по киевскому времени произойдет полное Лунное затмение на оси Рыбы – Дева, открывая коридор затмений. Его влияние мы уже ощущаем сейчас, и оно будет усиливаться, отметила астролог.

Что важно знать о затмении?

Не рекомендуется начинать новые дела, принимать важные решения, совершать крупные покупки и делать инвестиции.

Лунное затмение повлияет на физическое и эмоциональное состояние.

Внимание к здоровью - в дни перед затмением и 14 марта возможны обострения психоэмоционального состояния, а также проблемы сердечно-сосудистой системы.

Очень важна работа над собой - проработкой страхов и внутренних переживаний. Это  время идеально подходит для чистки себя и своего пространства. Есть необходимость генеральной уборки, как в доме, так и в своей жизни. Избавьтесь от всего ненужного. Полезно заняться детоксом организма, разгрузочными днями, а также аскезой или другой духовной практикой.

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Период лунного затмения - идеальный период, чтобы избавиться от вредных привычек и приобретению новых положительных привычек и качеств.

Ретроградный Меркурий: финансовые и личные вопросы

С 15 марта Меркурий становится ретроградным до 7 апреля, что добавляет дополнительные сложности. Его движение будет происходить в соединении с ретроградной Венерой, что делает акцент на финансовые вопросы и отношения.

Что ожидать в этот период?

Финансовые перемены - возможны изменения в мировой экономике, пересмотр денежных потоков, а также вопросы, связанные с природными ресурсами и границами государств будут окончательно пересмотрены.

Возвращение прошлого - будут актуализироваться старые любовные и личные темы. Многим захочется вернуть прошлые отношения, но стоит быть осторожными — вряд ли они смогут выйти на новый качественный уровень. Однако этот период хорош для окончательного разрыва с тем, что уже отжило себя.

Важность работы над отношениями: сейчас важно проявлять внимание и заботу к близким. Можно заложить основу для гармоничного будущего, если осознанно работать над накопившимися проблемами.

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Влияние сожженного Сатурна: осторожность и контроль эмоций

На этой неделе также будет ощущаться влияние Сатурна, находящегося вблизи Солнца (сожженного Сатурна). Это может проявляться следующим образом:

  1. Повышенная раздражительность и нервозность.
    1. Снижение пунктуальности и концентрации.
      1. Опасность травм (особенно ног).
        1. Неблагоприятное время для плановых стоматологических и костных операций.

          Если медицинские процедуры не являются неотложными, лучше отложить их на более поздний период.

          Подведение итогов: что важно запомнить?

          1. Начинается судьбоносный коридор затмений, который повлияет не только на нас лично, но и на мировые события.

          2. 14 марта – Лунное затмение: избегайте важных решений, дел и покупок. Займитесь очищением пространства и сознания. Важно уединение в этот период.

          3. С 15 марта – ретроградный Меркурий в соединении с ретроградной Венерой: финансовые вопросы выходят на первый план, возможны возвраты к старым отношениям и ситуациям.

          4. Влияние сожженного Сатурна: важно сохранять спокойствие, избегать травмоопасных ситуаций и перенести серьезные медицинские вмешательства.

          5. Коридор затмений закладывает программу на полгода, а иногда на более долгий срок. Поэтому  важно осознанно прожить этот период и не поддаваться негативным эмоциям.

          Психологическая устойчивость сейчас играет ключевую роль. Держите себя в балансе, занимайтесь внутренней работой и помните – этот период пройдет!

          В следующей статье астролог расскажет подробнее, как лучше встретить Лунное затмение и какие ритуалы помогут смягчить его влияние.

          ОВНЫ

          Сейчас ретроградность Венеры и Меркурия будет происходить именно в вашем знаке, что означает возвращение к застаревшим вопросам. Будьте особенно внимательны в период затмения — оно может всколыхнуть внутренние переживания, страхи или сложности. Однако именно сейчас у вас есть возможность справиться с ними, проработав их с психологом и найдя в себе новый внутренний ресурс.

          ТЕЛЬЦЫ

          На этой неделе, в период лунного затмения, вы глубоко пересмотрите свои планы на будущее и осознаете, насколько вам действительно важно заниматься теми вопросами, которые сейчас занимают ваше внимание. Также важно переосмыслить свое окружение — вскроется много скрытой информации, которая может изменить ваше восприятие людей вокруг.

          БЛИЗНЕЦЫ

          Лунное затмение заставит вас задуматься о своих истинных целях: насколько вам подходят те сферы, в которых вы сейчас задействованы, и соответствуют ли они вашему внутреннему состоянию. Возможно, у вас появятся новые идеи и желание попробовать себя в чем-то новом. В этот период также будет сложно принимать быстрые решения, поэтому важно анализировать и взвешивать всё. Обратите внимание на свое окружение — здесь также возможны перемены.

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          РАКИ

          Эта неделя требует глубокой работы над внутренними процессами, связанными с вашим личностным и духовным авторитетом. Возможно, сейчас вам стоит уделить внимание духовным практикам или задуматься о новом образовании. Также это время осознания того, где именно вы хотите жить в будущем — насколько вам комфортно в нынешнем месте проживания.

          ЛЬВЫ

          В период лунного затмения вы можете столкнуться с внутренним конфликтом, который потребует серьезной работы над вашим психологическим состоянием. За последнее время вы могли пережить множество стрессовых ситуаций, и сейчас настал момент осмыслить всё, что произошло. Это хорошее время для размышлений о том, чем именно вы хотите заниматься в дальнейшем.

          ДЕВЫ

          Эта неделя окажет сильное влияние на ваше психоэмоциональное состояние, поскольку лунное затмение происходит именно в вашем знаке. Из глубины вашей души могут подняться переживания и страхи, но это шанс проработать их и обрести внутреннюю стабильность. Также сейчас важно уделить внимание гармонизации отношений с близкими и своим окружением.

          ВЕСЫ

           На этой неделе стоит внимательно прислушаться к своему физическому состоянию и уделить максимум внимания здоровью. Возможно, вы почувствуете недомогание или окажетесь в зоне риска травм, поэтому будьте осторожны. Однако в этот же период лунного затмения у вас усилятся профессиональные амбиции. Сейчас вы можете осознать, что вам действительно необходимо для карьерного роста. Благоприятное время для очищения дома и тела, а также для разгрузочных дней – это положительно скажется на ваших дальнейших переменах.

          СКОРПИОНЫ

           В период лунного затмения на первый план выйдут ваши психологические вопросы и душевные переживания, связанные с личными темами и отношениями. Возможно, вы пересмотрите свои взаимодействия с любимыми и партнёрами. Важно в этот момент не навредить ни себе, ни им. Это также отличное время для отказа от вредных привычек и закладки новых, полезных основ для будущего.

          СТРЕЛЬЦЫ

           Влияние лунного затмения поднимет темы родовых программ и семейных отношений. Вам предстоит осмыслить душевные переживания, связанные с детством, а также проанализировать, как складываются ваши отношения с родителями сейчас. Какие эмоции они у вас вызывают? Этот период благоприятен для работы над собой, в том числе с помощью психолога. Также полезно заняться очисткой пространства и тела, соблюдать разгрузочные дни – это поможет навести порядок в жизни.

          КОЗЕРОГИ

           Лунное затмение погрузит вас в размышления. Вам предстоит переосмыслить, с кем и как вы общаетесь, насколько важен для вас поток информации. Возможно, сейчас лучше побыть в уединении, проанализировать свои внутренние переживания и взаимоотношения с людьми за последнее время. Это поможет вам правильнее выстроить будущее. Отличный момент для отказа от вредных привычек.

          ВОДОЛЕИ

          В период затмения особенно остро проявятся ваши внутренние страхи, связанные с физическим состоянием или финансовыми вопросами. Однако сейчас у вас есть возможность качественно проработать эти темы. Избавьтесь от всего ненужного – проведите очистку дома и мыслей, приведите в порядок внутренний мир. Это отличное время для перехода на правильное питание, что положительно скажется на вашем самочувствии в будущем. Откажитесь от ненужных привычек и создайте новую, гармоничную систему жизни.

          РЫБЫ

          Этот период затмений окажет на вас максимальное влияние. В вашем знаке находится узел Раху, формирующий энергетику затмений, а также происходит парад планет. Это время больших перемен, и вам важно сосредоточиться на своем внутреннем мире. Используйте этот момент для глубокой работы над собой, осознайте свои истинные желания и возможности. Лунное затмение – отличное время, чтобы избавиться от вредных привычек и очистить пространство для нового. Ваши решения и намерения сейчас могут заложить основу на ближайшие 20 лет. Поддерживайте хорошее настроение – это усилит позитивные изменения и поможет направить энергию в нужное русло.

          Лилия Подоляк

          Лилия Подоляк

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