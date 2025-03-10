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Тиждень доленосних астрологічних подій: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 - 16 березня

Київ • УНН

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З 10 по 16 березня очікується потужний астрологічний період з місячним затемненням та ретроградністю Венери і Меркурія. Астрологи радять уникати важливих рішень і зайнятися внутрішньою роботою над собою.

Тиждень доленосних астрологічних подій: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 - 16 березня

Цей тиждень обіцяє бути насиченим і доленосним з точки зору астрології. Розпочинається період затемнень, який здатен кардинально змінити хід історії. Про те, що нас чекає в період з 10 по 16 березня спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Особливість цього коридору затемнень полягає в тому, що він супроводжується ретроградністю Венери і Меркурія, а також потужним парадом планет.

Слід пам'ятати, що період затемнень завжди коригує нашу долю, тому зараз особливо важливо направити увагу на себе, свій стан і майбутнє

- заявила Базиленко.

14 березня о 8:52 за київським часом відбудеться повне Місячне затемнення на осі Риби – Діва, відкриваючи коридор затемнень. Його вплив ми вже відчуваємо зараз, і воно буде посилюватися, зазначила астролог.

Що важливо знати про затемнення?

Не рекомендується починати нові справи, приймати важливі рішення, здійснювати великі покупки і робити інвестиції.

Місячне затемнення вплине на фізичний і емоційний стан.

Увага до здоров'я - в дні перед затемненням і 14 березня можливі загострення психоемоційного стану, а також проблеми серцево-судинної системи.

Дуже важлива робота над собою - опрацювання страхів і внутрішніх переживань. Це час ідеально підходить для очищення себе і свого простору. Є необхідність генерального прибирання, як в домі, так і в своєму житті. Позбудьтеся від усього непотрібного. Корисно зайнятися детоксом організму, розвантажувальними днями, а також аскезою або іншою духовною практикою.

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Перід місячного затемнення - ідеальний період, щоб позбутися від шкідливих звичок і набути нових позитивних звичок і якостей.

Ретроградний Меркурій: фінансові та особисті питання

З 15 березня Меркурій стає ретроградним до 7 квітня, що додає додаткові складнощі. Його рух відбуватиметься в з'єднанні з ретроградною Венерою, що робить акцент на фінансові питання і стосунки.

Що очікувати в цей період?

Фінансові зміни - можливі зміни в світовій економіці, перегляд грошових потоків, а також питання, пов'язані з природними ресурсами і кордонами держав, будуть остаточно переглянуті.

Повернення минулого - будуть актуалізовані старі любовні та особисті теми. Багатьом захочеться повернути минулі стосунки, але слід бути обережними — навряд чи вони зможуть вийти на новий якісний рівень. Однак цей період хороший для остаточного розриву з тим, що вже віджило себе.

Важливість роботи над стосунками: зараз важливо проявляти увагу і турботу до близьких. Можна закласти основу для гармонійного майбутнього, якщо свідомо працювати над накопиченими проблемами.

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Вплив спаленого Сатурна: обережність і контроль емоцій

На цьому тижні також буде відчуватися вплив Сатурна, що знаходиться поблизу Сонця (спаленого Сатурна). Це може проявлятися наступним чином:

  1. Підвищена дратівливість і нервозність.
    1. Зниження пунктуальності і концентрації.
      1. Небезпека травм (особливо ніг).
        1. Невдалий час для планових стоматологічних і костних операцій.

          Якщо медичні процедури не є терміновими, краще відкласти їх на більш пізній період.

          Підведення підсумків: що важливо запам'ятати?

          1. Розпочинається доленосний коридор затемнень, який вплине не тільки на нас особисто, але й на світові події.

          2. 14 березня – Місячне затемнення: уникайте важливих рішень, справ і покупок. Займіться очищенням простору і свідомості. Важливо усамітнення в цей період.

          3. З 15 березня – ретроградний Меркурій в з'єднанні з ретроградною Венерою: фінансові питання виходять на перший план, можливі повернення до старих стосунків і ситуацій.

          4. Вплив спаленого Сатурна: важливо зберігати спокій, уникати травмонебезпечних ситуацій і перенести серйозні медичні втручання.

          5. Коридор затемнень закладає програму на півроку, а іноді на більш тривалий термін. Тому важливо свідомо прожити цей період і не піддаватися негативним емоціям.

          Психологічна стійкість зараз грає ключову роль. Тримайте себе в балансі, займайтеся внутрішньою роботою і пам'ятайте – цей період пройде!

          У наступній статті астролог розповість детальніше, як краще зустріти Місячне затемнення і які ритуали допоможуть пом'якшити його вплив.

          ОВНИ

          Зараз ретроградність Венери і Меркурія буде відбуватися саме у вашому знаку, що означає повернення до застарілих питань. Будьте особливо уважні в період затемнення — воно може збурити внутрішні переживання, страхи або складнощі. Однак саме зараз у вас є можливість впоратися з ними, опрацювавши їх з психологом і знайшовши в собі новий внутрішній ресурс.

          ТЕЛЬЦІ

          На цьому тижні, в період місячного затемнення, ви глибоко переглянете свої плани на майбутнє і усвідомите, наскільки вам дійсно важливо займатися тими питаннями, які зараз займають вашу увагу. Також важливо переосмислити своє оточення — спливе багато прихованої інформації, яка може змінити ваше сприйняття людей навколо.

          БЛИЗНЮКИ

          Місячне затемнення змусить вас задуматися про свої істинні цілі: наскільки вам підходять ті сфери, в яких ви зараз задіяні, і відповідають чи вони вашому внутрішньому стану. Можливо, у вас з'являться нові ідеї і бажання спробувати себе в чомусь новому. У цей період також буде складно приймати швидкі рішення, тому важливо аналізувати і зважувати все. Зверніть увагу на своє оточення — тут також можливі зміни.

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          РАКИ

          Цей тиждень вимагає глибокої роботи над внутрішніми процесами, пов'язаними з вашим особистісним і духовним авторитетом. Можливо, зараз вам слід приділити увагу духовним практикам або задуматися про нову освіту. Також це час усвідомлення того, де саме ви хочете жити в майбутньому — наскільки вам комфортно в нинішньому місці проживання.

          ЛЕВИ

          В період місячного затемнення ви можете зіткнутися з внутрішнім конфліктом, який вимагатиме серйозної роботи над вашим психологічним станом. За останній час ви могли пережити безліч стресових ситуацій, і зараз настав момент осмислити все, що сталося. Це хороший час для роздумів про те, чим саме ви хочете займатися в подальшому.

          ДІВИ

          Цей тиждень матиме сильний вплив на ваше психоемоційне стан, оскільки місячне затемнення відбувається саме у вашому знаку. З глибини вашої душі можуть піднятися переживання і страхи, але це шанс опрацювати їх і здобути внутрішню стабільність. Також зараз важливо приділити увагу гармонізації стосунків з близькими і своїм оточенням.

          ТЕРЕЗИ

           На цьому тижні варто уважно прислухатися до свого фізичного стану і приділити максимум уваги здоров'ю. Можливо, ви відчуєте нездужання або опинитеся в зоні ризику травм, тому будьте обережні. Однак в цей же період місячного затемнення у вас посиляться професійні амбіції. Зараз ви можете усвідомити, що вам дійсно необхідно для кар'єрного зростання. Сприятливий час для очищення дому і тіла, а також для розвантажувальних днів – це позитивно позначиться на ваших подальших змінах.

          СКОРПІОНИ

           В період місячного затемнення на перший план вийдуть ваші психологічні питання і душевні переживання, пов'язані з особистими темами і стосунками. Можливо, ви переглянете свої взаємодії з коханими і партнерами. Важливо в цей момент не зашкодити ні собі, ні їм. Це також чудовий час для відмови від шкідливих звичок і закладки нових, корисних основ для майбутнього.

          СТРІЛЬЦІ

           Вплив місячного затемнення підніме теми родових програм і сімейних стосунків. Вам належить осмислити душевні переживання, пов'язані з дитинством, а також проаналізувати, як складаються ваші стосунки з батьками зараз. Які емоції вони у вас викликають? Цей період сприятливий для роботи над собою, в тому числі з допомогою психолога. Також корисно зайнятися очищенням простору і тіла, дотримуватися розвантажувальних днів – це допоможе навести порядок у житті.

          КОЗЕРОГИ

           Місячне затемнення занурить вас у роздуми. Вам належить переосмислити, з ким і як ви спілкуєтеся, наскільки важливий для вас потік інформації. Можливо, зараз краще побути в усамітненні, проаналізувати свої внутрішні переживання і взаємини з людьми за останній час. Це допоможе вам правильніше вибудувати майбутнє. Чудовий момент для відмови від шкідливих звичок.

          ВОДОЛІЇ

          В період затемнення особливо гостро проявляться ваші внутрішні страхи, пов'язані з фізичним станом або фінансовими питаннями. Однак зараз у вас є можливість якісно опрацювати ці теми. Позбудьтеся від усього непотрібного – проведіть очищення дому і думок, приведіть в порядок внутрішній світ. Це чудовий час для переходу на правильне харчування, що позитивно позначиться на вашому самопочутті в майбутньому. Відмовтеся від непотрібних звичок і створіть нову, гармонійну систему життя.

          РИБИ

          Цей період затемнень матиме на вас максимальний вплив. У вашому знаку знаходиться вузол Раху, що формує енергетику затемнень, а також відбувається парад планет. Це час великих змін, і вам важливо зосередитися на своєму внутрішньому світі. Використовуйте цей момент для глибокої роботи над собою, усвідомте свої істинні бажання і можливості. Місячне затемнення – чудовий час, щоб позбутися від шкідливих звичок і очистити простір для нового. Ваші рішення і наміри зараз можуть закласти основу на найближчі 20 років. Підтримуйте гарний настрій – це посилить позитивні зміни і допоможе направити енергію в потрібне русло.

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

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