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Магнітні бурі у березні 2025: коли очікувати та як підготуватися до них

Київ • УНН

 • 46600 перегляди

У березні 2025 року прогнозуються переважно слабкі магнітні бурі з Kp-індексом до 5 .Найбільша активність очікується в середині березня.

У березні 2025 року очікуються слабкі магнітні бурі, які не перевищуватимуть Kp-індекс 5, що свідчить про переважно спокійну геомагнітну обстановку. Про це пише УНН

Рівень магнітних бур оцінюється за Kp-індексом (індексом геомагнітної активності):

- 0–3: спокійна обстановка.

- 4–5: слабка буря.

- 6–7: помірна буря.

- 8–9: сильна буря.

Згідно з даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), у березні очікуються такі періоди магнітної активності: 

9 березня - магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5

12-14 березня - сильна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5

15-16 березня - магнітна буря середньої активності, К-індекс 4

18 березня - магнітна буря середньої активності, К-індекс 4

Як зменшили вплив магнітних бур на здоров‘я

Щоб зменшити вплив магнітних бур на організм, важливо регулярно стежити за прогнозами геомагнітної активності. Це дозволить заздалегідь підготуватися до можливих змін у самопочутті та вжити заходів для зменшення негативного впливу.

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У дні підвищеної активності рекомендується обмежити фізичні навантаження: уникайте інтенсивних тренувань і обирайте легкі активності, такі як прогулянки на свіжому повітрі чи заняття йогою. Це допоможе знизити навантаження на організм.

Стрес також може посилити негативні ефекти магнітних бур, тому важливо використовувати техніки релаксації, такі як медитація або дихальні вправи. Це дозволить підтримувати емоційний баланс і зменшити тривожність. Крім того, не забувайте про важливість якісного сну: намагайтеся спати не менше 7-8 годин на добу, адже це сприяє відновленню сил і знижує чутливість до зовнішніх стресорів.

Збалансоване харчування також відіграє важливу роль у зміцненні імунітету. Включайте в раціон більше фруктів, овочів, горіхів та риби, щоб підтримувати загальний стан організму. У дні магнітних бур корисно зменшити використання електроніки, оскільки це може погіршити самопочуття. Нарешті, не забувайте про гідратацію: пийте достатню кількість води, щоб підтримувати водний баланс, адже зневоднення може посилити негативні ефекти.

Здорове харчування без зайвих зусиль: чому і які продукти потрібно заморожувати 28.02.25, 08:23 • 413160 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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