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Як щоденник емоцій може змінити ваше життя: поради у написанні

Київ • УНН

 • 33394 перегляди

Центр громадського здоров'я МОЗ повідомляє про користь ведення щоденника емоцій для психічного здоров'я. Регулярні записи знижують рівень стресу, покращують самоусвідомлення та настрій.

Як щоденник емоцій може змінити ваше життя: поради у написанні

Щоденник емоцій стає все популярнішим інструментом для зниження стресу і покращення самопочуття. Цей метод дозволяє людині краще розуміти свої почуття, зменшувати рівень тривоги та зміцнювати емоційну стійкість. Про це повідомляє Центр громадського здоровʼя МОЗ, пише УНН.

Деталі 

Вчені припускають, що ведення щоденника допомагає мозку обробляти складні емоції. Через "випускання" негативних почуттів знижується  рівень тривоги, поліпшується сон і зміцнюється імунітет, оскільки зменшення стресу позитивно впливає на організм. Людина краще розуміє себе і знаходить шляхи вирішення проблем

- йдеться у повідомленні.

Як ведення щоденника впливає на здоров’я 

Як зазначають у Центрі, регулярне ведення щоденника:

  • зменшує стрес — виписуючи емоції, ми ніби «вивільняємо» їх, що дає полегшення;

    Наприклад: "Сьогодні я хвилювався перед важливою зустріччю. Але коли висловив свої думки, мені полегшало".

    • підвищує самоусвідомлення — записуючи свої емоції, можна краще зрозуміти їхні причини;

      Наприклад:"Мене розсердила ця ситуація, бо мені важливо відчувати, що мене цінують".

      • поліпшує настрій — фіксування приємних моментів допомагає зосередитися на хорошому;

        Наприклад:"Мене сьогодні підтримав друг, і це було дуже цінно".

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        Повідомляється, що робити записи у щоденник корисно всім, а особливо людям, які часто переживають стрес або тривогу. Також тим, хто проходить психотерапію і хоче закріпити її результати. Підходить такий метод і людям, які відчувають труднощі у вираженні емоцій.

        З чого почати ведення щоденника

        Щоб почати вести щоденник емоцій, оберіть зручний для вас формат — це може бути паперовий блокнот, мобільний застосунок або документ на комп’ютері. Важливо, щоб це було те, що вам комфортно використовувати. 

        Далі присвячуйте цьому хоча б 10-15 хвилин кілька разів на тиждень. Регулярність допоможе звикнути до процесу і організувати свої думки. 

        Почніть з малого — описуйте свої емоції за день у кількох простих реченнях. Не потрібно писати довгі тексти, це може бути коротка рефлексія.

        Пишіть усе, що відчуваєте, без цензури. Це ваш особистий простір для чесності з собою, тому не бійтеся виливати всі емоції. 

        Далі аналізуйте свої почуття, ставлячи собі питання: "Що я відчував у цій ситуації?" чи "Чому це викликало таку реакцію?". Це допоможе вам краще зрозуміти себе. І навіть якщо день був складним, завершіть запис на позитивній ноті. Знайдіть щось хороше, навіть якщо це просто "сьогодні було сонячно" чи "друга кава була особливо смачна". Це дозволить зберігати внутрішній баланс і підтримувати оптимістичний погляд на життя.

        Види щоденнників 

        Емоційний щоденник — записуйте, що відчували протягом дня, що спричинило ці емоції та як ви з ними впоралися.

        Щоденник вдячності — фокусуйтеся на позитивних моментах, записуйте, за що вдячні.

        Експресивне письмо — пишіть про складні переживання, щоб зрозуміти їх та знайти рішення.

        Щоденник емоцій — це простий і доступний спосіб краще зрозуміти себе, знизити стрес і покращити настрій. Виділяючи трохи часу на записи, ви зміцните своє психічне здоров’я та емоційну стійкість.

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        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

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