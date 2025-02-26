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Душ, прогулянки, дихальні вправи: психолог розповіла, як розслабитися після роботи

Київ  •  УНН

 • 124686 перегляди

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Психолог розповіла про ефективні методи відпочинку після робочого дня без використання соцмереж. Серед рекомендацій - створення ритуалів, танці, тепла ванна, прогулянки та дихальні вправи.

Після робочого дня хочеться розслабитися, забути про дедлайни, вимкнути думки. Найчастіше ми поринаємо у соцмережі аби переключитися, але це не завжди допомагає. Справа в тому, що під час перегляду ТікТок, чи Instagram ми отримуємо швидкий викид дофаміну, який дає лише короткотривале задоволення та не дозволяє нашому тілу та мозку повноцінно відпочити та відновити енергію. УНН поспілкувався з психологом Катериною Кононовою, яка розповіла декілька способів розслабитися після робочого дня. 

Створення ритуалу

Створення ритуалу допоможе мозку швидше переключитися з режиму роботи на відпочинок. Знайдіть для себе конкретні дії, які будуть приносити задоволення та давати сигнал, що робота закінчена. Особливо актуальним це буде для тих, хто працює вдома. Це може бути навіть така проста річ, як зміна одягу на "домашній", 5-хвилинна медитація, або прослуховування конкретної пісні, яка буде сигналом, що вже можна відпочити. Важливо, щоб цей ритуал був вам приємним, а не суто механічним.

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Танці

Щоб відпочинок давав справжнє відчуття розслаблення та відновлення сил,  потрібно вміти переключати вид діяльності. Якщо регулярні заняття спортом не для вас, то танці можуть бути ідеальною заміною їм. Увімкніть улюблену музику та даєте своєму тілу рухатися так, як воно забажає.

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Така фізична активність сприяє вивільненню серотоніну (гормону радості та щастя - ред.) , який відповідає за наш настрій, апетит та сон. Хаотичні рухи та імпровізація дає можливість виплеснути накопичені емоції за день, відчуття свободи та знижує тривожність.

Тепла ванна

Гаряча ванна допомагає зняти, як фізичну, так і емоційну напругу. Вона розслабляє м’язи, стимулює кровообіг, знижує гормони стресу, та налаштовує на спокій та відновлення сил. Для кращого ефекту можна включити фонову музику, запалити ароматичні свічки.

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Перебування у воді дає природнє розслаблення, концентруючись на відчуттях свого тіла, ви відкладаєте думки про роботу та проблеми, а також даєте мозку час відновитися. 

10 тривожних симптомів емоційного вигорання, які не можна ігнорувати04.02.25, 18:57 • 43646 переглядiв

Випадкова активність

Складіть список речей, які б ви хотіли зробити, та на які ніколи немає часу, наприклад, відвідати нову кав’ярню, спробувати екзотичні фрукти тощо.

Запишіть кожну з них на окремому листочку та після робити виконуйте одну з записаних справ. Таке відхилення від рутини сприяє вироблення дофаміну, дає відчуття новизни та задоволення.

Щоб понеділок не був таким важким: як налаштуватися на робочий лад і пережити найважчий день робочого тижня20.10.24, 23:00 • 35097 переглядiв

Прогулянка без гаджетів

Ходьба на свіжому повітрі допомагає відволіктися від думок та подій дня, дає мозку можливість обробити отриману інформацію, покращує фізичне здоров’я. Щоб прогулянка допомогла відпочити й емоційно, то можна вимкнути звук на телефоні аби вас ніщо не відволікало.

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Спостереження за природою сприяє вивільненню ендорфінів та серотоніну, заспокоює нервову систему, знижує рівень стресу, сприяє розслабленню.

Вчені знайшли мозковий ланцюг, який дає волю творчості23.02.25, 16:13 • 23756 переглядiв

Дихальні вправи та м’язова релаксація

Усвідомлене дихання заспокоює нервову систему, допомагає впорядкувати думки та обробити отриману інформацію за день. М’язова релаксація передбачає почергове напруження та розслаблення м’язів тіла, що дає можливість зняти накопичену напругу за день. 

Якісний відпочинок - це необхідна умова для збереження нашого здоров’я, підвищення продуктивності та задоволеності життям. Важливо вміти відкласти телефон, вимкнути думки та насолодитися життя, зайнятися справою, яка приносить задоволення, та просто дати собі можливість бути тут і зараз.

Кілька психічних розладів мають одну і ту ж причину - дослідження10.02.25, 11:05 • 23914 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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