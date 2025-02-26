Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

После рабочего дня хочется расслабиться, забыть о дедлайнах, выключить мысли. Чаще всего мы погружаемся в соцсети чтобы переключиться, но это не всегда помогает. Дело в том, что во время просмотра ТикТок, или Instagram мы получаем быстрый выброс дофамина, который дает лишь кратковременное удовольствие и не позволяет нашему телу и мозгу полноценно отдохнуть и восстановить энергию. УНН пообщался с психологом Екатериной Кононовой, которая рассказала несколько способов расслабиться после рабочего дня.

Создание ритуала

Создание ритуала поможет мозгу быстрее переключиться с режима работы на отдых. Найдите для себя конкретные действия, которые будут приносить удовольствие и давать сигнал, что работа закончена. Особенно актуальным это будет для тех, кто работает дома. Это может быть даже такая простая вещь, как смена одежды на «домашнюю», 5-минутная медитация, или прослушивание конкретной песни, которая будет сигналом, что уже можно отдохнуть. Важно, чтобы этот ритуал был вам приятным, а не чисто механическим.

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Танцы

Чтобы отдых давал настоящее ощущение расслабления и восстановления сил, нужно уметь переключать вид деятельности. Если регулярные занятия спортом не для вас, то танцы могут быть идеальной заменой им. Включите любимую музыку и даете своему телу двигаться так, как оно пожелает.

Такая физическая активность способствует высвобождению серотонина (гормона радости и счастья - ред.), который отвечает за наше настроение, аппетит и сон. Хаотичные движения и импровизация дает возможность выплеснуть накопленные эмоции за день, ощущение свободы и снижает тревожность.

Теплая ванна

Горячая ванна помогает снять, как физическое, так и эмоциональное напряжение. Она расслабляет мышцы, стимулирует кровообращение, снижает гормоны стресса, и настраивает на спокойствие и восстановление сил. Для лучшего эффекта можно включить фоновую музыку, зажечь ароматические свечи.

Пребывание в воде дает естественное расслабление, концентрируясь на ощущениях своего тела, вы откладываете мысли о работе и проблемах, а также даете мозгу время восстановиться.

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Случайная активность

Составьте список вещей, которые вы хотели бы сделать, и на которые никогда нет времени, например, посетить новое кафе, попробовать экзотические фрукты и тому подобное.

Запишите каждое из них на отдельном листочке и после делать выполняйте одно из записанных дел. Такое отклонение от рутины способствует выработке дофамина, дает ощущение новизны и удовольствия.

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Прогулка без гаджетов

Ходьба на свежем воздухе помогает отвлечься от мыслей и событий дня, дает мозгу возможность обработать полученную информацию, улучшает физическое здоровье. Чтобы прогулка помогла отдохнуть и эмоционально, то можно выключить звук на телефоне, чтобы вас ничто не отвлекало.

Наблюдение за природой способствует высвобождению эндорфинов и серотонина, успокаивает нервную систему, снижает уровень стресса, способствует расслаблению.

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Дыхательные упражнения и мышечная релаксация

Осознанное дыхание успокаивает нервную систему, помогает упорядочить мысли и обработать полученную информацию за день. Мышечная релаксация предполагает поочередное напряжение и расслабление мышц тела, что дает возможность снять накопленное напряжение за день.

Качественный отдых - это необходимое условие для сохранения нашего здоровья, повышения продуктивности и удовлетворенности жизнью. Важно уметь отложить телефон, выключить мысли и насладиться жизнью, заняться делом, которое приносит удовольствие, и просто дать себе возможность быть здесь и сейчас.

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