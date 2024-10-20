Чтобы понедельник не был таким тяжелым: как настроиться на рабочий лад и пережить самый тяжелый день рабочей недели

Часто после выходных бывает сложно собраться и начать новую рабочую неделю без жалоб и ненависти к понедельникам. УНН собрал для вас несколько советов, как настроиться на рабочий лад и не только пережить понедельник, но и быть более продуктивным всю рабочую неделю.

Дельные советы, которыми может воспользоваться любой, особенно офисные работники, дал один из технических руководителей в Apple Майкл Лопп. У этого СЕО есть семь шагов, которых он придерживается для того, чтобы его рабочий день проходил спокойнее и продуктивнее.

Медленно выпейте свой утренний напиток

Лопп советует в начале рабочего дня медленно выпить свой напиток - это может быть кофе, чай или просто вода.

Это может показаться примитивным шагом, но такие действия позволяют сосредоточиться на моменте и отвлечься от лишних мыслей.

Обустройте свое рабочие пространство

Потратьте несколько минут и наведите порядок на своем рабочем месте - сделайте пространство вашим.

Очистить электронный почтовый ящик

Вы можете сделать это и позже в течение рабочего дня, но сделайте это. Вероятно, секрет в том, что так вы почувствуете, что выполнили определенную работу, хотя она и не потребует от вас много усилий.

Просмотрите свои мессенджеры

Возможно вы что-то пропустили или что-то стоит удалить.

Просмотрите рабочий календарь

Если у вас заранее распланированы встречи, то продумайте сколько времени понадобится на подготовку, на дорогу. Также упорядочьте список дел.

Контролируйте важные показатели

Независимо от того, кем вы работаете, вероятно, что у вас есть важные метрики, показатели работы - проверьте их. Если нет - можете их для себя придумать. Они должны быть четко определенными и понятными.

Шаги предложенные СЕО Apple вполне укладываются в то, что советуют психологи.

Ведь по их советам лучшим началом дня будет составить план своих действий на день или на неделю. Это позволит увидеть всю картину и распределить нагрузку.

После этого стоит начать с небольших задач, например, проверить почту. Также можно просмотреть список незавершенных дел, ответить на пропущенные сообщения, звонки. Или же можно сделать что-то, что не является вашей непосредственной рабочей обязанностью, но то, что вы можете сделать быстро и эффективно (конечно не мешая коллегам). Вы можете даже полить цветы или сделать коллеге кофе. Такие шаги позволят почувствовать приятный вкус успешного выполнения задач и продолжить реализовывать в течение дня даже более глобальные задания.

Попробуйте также почувствовать контроль над ситуацией - помните о напитке, который надо пить медленно? Он вам поможет почувствовать себя в реальности и тем кто ее контролирует. Также здесь пригодится наведение порядка в своем рабочем пространстве. Даже если вы работаете на конвейере - вы можете, например, поправить свою рабочую форму. Казалось бы мелочь, но это тоже то, что вы контролируете. И это важно.

Если перед вами стоит большая задача - попробуйте поделить ее на более мелкие. Продумайте, даже пропишите, этапы выполнения. И реализуйте проект поэтапно. Каждая мини-цель - уже достижение.

Выделите себе 15 минут на выполнение наиболее трудного, неприятного для вас задания. Продержитесь 15 минут и уже придется выполнить его до конца. Потому что уже не бросите.

Но главное не забывайте про отдых, как в течение рабочего дня так и после него. И не стесняйтесь себя вознаграждать приятными мелочами после продуктивного понедельника.

И пусть он станет для вас приятнее.