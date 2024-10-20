Щоб понеділок не був таким важким: як налаштуватися на робочий лад і пережити найважчий день робочого тижня

Часто після вихідних буває складно зібратися та почати новий робочий тиждень без скарг та ненависті до понеділків. УНН зібрав для вас кілька порад, як налаштуватися на робочий лад та не лише пережити понеділок, а й бути більш продуктивним весь робочий тиждень.

Слушні поради, якими може скористатися будь хто, а надто офісні працівники, дав один із технічних керівників у Apple Майкл Лопп. У цього СЕО є сім кроків, яких він дотримується для того, щоб його робочий день проходив спокійніше та продуктивніше.

Повільно випийте свій ранковий напій

Лопп радить на початку робочого повільно випити свій напій – це може бути кава, чай або просто вода.

Це може видатися примітивним кроком, але такі дії дозволяють зосередитися на моменті та відволіктися від зайвих думок.

Облаштуйте свій робочі простір

Витратить кілька хвилин і наведіть порядок на своєму робочому місці – зробіть простір вашим.

Очистить електронну поштову скриньку

Ви можете зробити це і пізніше протягом робочого дня, але зробіть це.

Ймовірно, секрет в тому, що так ви відчуєте, що виконали певну роботу, хоча вона і не вимагатиме від вас багато зусиль.

Перегляньте свої месенджери

Можливо ви щось пропустили або щось варто видалити.

Прогляньте робочий календар

Якщо у вас заздалегідь розплановані зустрічі, то продумайте скільки часу знадобиться на підготовку, на дорогу. Також впорядкуйте список справ.

Контролюйте важливі показники

Незалежно від того, ким ви працюєте, ймовірно, що у вас є важливі метрики, показники роботи – перевірте їх. Якщо немає – можете їх для себе вигадати. Вони мають бути чітко визначеними та зрозумілими.

Кроки запропоновані СЕО Apple цілком вкладаються в те, що радять психологи.

Адже за їх порадами найкращим початком дня буде скласти план своїх дій на день чи на тиждень. Це дозволить побачити всю картину та розподілити навантаження.

Після цього варто почати з невеликих завдань, наприклад, перевірити пошту. Також можна переглянути список незавершених справ, відповісти на пропущені повідомлення, дзвінки. Або ж можна зробити щось, що не є вашим безпосереднім робочім обов’язком, але те, що ви можете зробити швидко та ефективно (звісно не заважаючи колегам). Ви можете навіть полити квіти чи зробити колезі каву. Такі кроки дозволять відчути приємний смак успішного виконання завдань і продовжити реалізовувати впродовж дня навіть глобальніші задачі.

Спробуйте також відчути контроль над ситуацією – пам’ятаєте про напій, якій треба пити повільно? Він вам допоможе відчути себе в реальності та тим, хто її контролює. Також тут у нагоді стане наведення ладу у своєму робочому просторі. Навіть, якщо ви працюєте на конвеєрі – ви можете, наприклад, поправити свою робочу форму. Здавалося б дрібниця, але це теж те, що ви контролюєте. І це важливо.

Якщо перед вами стоїть велике завдання – спробуйте поділити його на дрібніш. Продумайте, навіть пропишіть, етапи виконання. І реалізуйте проект поетапно. Кожна міні-ціль – вже досягнення.

Виділіть собі 15 хвилин на виконання найбільш марудного, неприємного для вас завдання. Протримаєтесь 15 хвилин і вже доведеться виконати його до кінця. Бо вже не кинете.

Але головне не забувайте про відпочинок, як протягом робочого дня так і після нього. І не соромтеся себе винагороджувати приємними дрібничками після продуктивного понеділка.

І хай він стане для вас приємнішим.