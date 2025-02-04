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10 тревожных симптомов эмоционального выгорания, которые нельзя игнорировать

10 тревожных симптомов эмоционального выгорания, которые нельзя игнорировать

Киев  •  УНН

 • 3889 просмотра

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Платформа программы ментального здоровья "Ты как?" рассказала об основных признаках эмоционального выгорания. Среди симптомов - проблемы со сном, утомляемость, изменения в пищевом поведении и другие физические и психологические проявления.

Эмоциональное выгорание становится все более распространенной проблемой, особенно среди людей, которые сталкиваются с постоянным стрессом в работе или повседневной жизни. Платформа всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" рассказала, что такое выгорание и куда обращаться с такими симптомами, пишет УНН.

Отмечается, что эмоциональное выгорание - это синдром, который возникает из-за хронического стресса в различных аспектах жизни человека. Эмоциональное выгорание не является медицинским диагнозом, однако оно ухудшает качество жизни и негативно влияет на физическое и ментальное здоровье.

Проблемы со сном

Если вы заметили, что вам сложно засыпать, или что качество вашего сна ухудшилось, это может быть признаком эмоционального выгорания. Например, вы просыпаетесь посреди ночи или раньше, чем обычно. Или же начали чувствовать напряжение в теле, которое не даёт вам полноценно расслабиться во время сна.

Утомляемость

Утомляемость - это не просто усталость, которая проходит после отдыха. Утомляемость проявляется в обессиливании, которое не проходит даже после отпуска. Если вы чувствуете, что вам не хватает энергии выполнять дела, которые раньше не вызывали трудностей, это может быть признаком утомляемости. Она также характеризуется ощущением истощенности, даже если в течение дня вы не имели значительной работы.

Изменения в пищевом поведении 

Вы можете заметить изменения в своих пищевых привычках. Например, вы начали есть меньше или пропускать приемы пищи. Или же наоборот - вы начали есть больше или чувствовать тягу к нездоровой пище. Кроме того, обратите внимание, не начали ли вы есть для того, чтобы успокоиться и снять напряжение. Помните, что уровень стресса может влиять на аппетит: вызвать ощущение чрезмерного голода или нежелание есть.

Чувство раздраженности 

Замечаете, что легко раздражаетесь из-за мелочей, которые раньше не вызывали у вас негативных эмоций? Вы также можете заметить, что стали чаще конфликтовать с близкими или больше фокусироваться на их недостатках. Чувство раздраженности бывает и по отношению к себе. 

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Отстраненность 

Желание уединиться при эмоциональном выгорании отличается от желания побыть наедине, которое время от времени возникает у каждого человека. При эмоциональном выгорании человек испытывает стойкое желание отстраниться от своих обязанностей, рабочих и бытовых дел, от своих близких. 

Трудности с концентрацией 

Вы начали замечать, что вам становится сложнее сосредоточиться на определенном деле в течение длительного времени. Обратите внимание, если вы стали забывать вещи или дела, которые должны были сделать, или вам труднее запоминать новую информацию и вы чувствуете, что ваш ум "затуманен". Еще один признак, который может свидетельствовать о трудностях с концентрацией, - вы ловите себя на том, что думаете о других вещах, когда вам нужно сосредоточиться на текущем деле. Вам также всё труднее сосредоточиться на разговоре с кем-то, поэтому вы замечаете, что начинаете переспрашивать детали разговора.

Физические симптомы

Помните, что у каждого человека физические признаки эмоционального выгорания могут отличаться. Если вы заметили ухудшение самочувствия, обратитесь к своему семейному врачу. Он поможет исключить другие возможные причины ваших симптомов.

Чувство отчужденности 

Ощущение отчужденности обычно проявляется в том, что вам становится сложнее понять, что вы чувствуете. При этом все чаще возникает ощущение, что вам сложно найти свое место среди других людей. Вы замечаете, что становитесь эмоционально отстранены, поэтому ваш уровень общения с другими снижается. 

Повышенная самокритика 

Вы все чаще критикуете результат любого своего дела, и кажется, что вы ничего не делаете хорошо. Вы начали замечать, что обращаете больше внимания на свои недостатки, ошибки или неудачи. Также стали сравнивать себя с другими и чувствуете себя хуже других людей.

Прокрастинация

Если вы раньше делали почти все дела вовремя, а теперь всё больше начинаете откладывать их на потом, - это может быть одним из признаков эмоционального выгорания. Прокрастинация, как правило, сопровождается утомляемостью, потерей интереса и мотивации. Вы начинаете испытывать апатию к тем делам, которые раньше приносили вам удовольствие. Или же замечаете, что раньше имели энергию на рутинные дела, однако теперь начали их игнорировать.

"Обратитесь к своему семейному врачу. Он поможет исключить заболевания, которые имеют схожие признаки. Если ваш семейный врач прошел обучение по программе ВОЗ mhGAP, он также может предоставить базовую психологическую помощь. При необходимости он направит вас к психологу, психотерапевту или психиатру", - говорится в сообщении.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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