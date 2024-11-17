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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Панические атаки: что это и как овладеть собой

Панические атаки: что это и как овладеть собой

Киев  •  УНН

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Эксперты рассказали о симптомах и причинах возникновения панических атак, которые могут длиться от 5 до 60 минут. Предоставлены практические советы по самопомощи и рекомендации, когда стоит обратиться к специалистам.

Паническая атака может случиться у любого человека в определенный период его жизни. Хотя проявления панической атаки очень яркие, она не является вредной для здоровья. Однако, если панические атаки случаются часто и затрудняют вашу жизнь, стоит обратиться за помощью. Платформа всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» рассказала, что такое паническая атака и как овладеть собой, передает УНН.

Детали

Отмечается, что паническая атака - это короткий внезапный приступ сильного чувства тревоги, которая сопровождается рядом физических симптомов, как повышенное сердцебиение, головокружение и тошнота. Во время панической атаки человеку может казаться, что он сходит с ума, теряет контроль или умирает.

Проявлениями панической атаки могут быть:

  • учащенное сердцебиение;
  • удушье, учащенное или затрудненное дыхание;
  • онемение или дрожь рук и ног;
  • тошнота и дискомфорт в желудке;
  • головокружение;
  • чрезмерная чувствительность к свету (он кажется ярче и интенсивнее);
  • поток слез, которые невозможно остановить;
  • ощущение окаменения и невозможности двигаться;
  • сухость во рту;
  • ощущение нереальности или оторванности от окружающего мира.

«Паническая атака может длиться от 5 до 20 минут, хотя зафиксированы случаи, когда приступы длились и до часа. Если вы испытываете какие-либо проявления панических атак в течение более длительного времени, это может свидетельствовать о повышенной тревожности. Также это может быть симптомом определенного заболевания - в таком случае обратитесь к своему семейному врачу», - сообщили в „Ты как?“.

Иногда паническая атака может возникнуть без всякой причины. Это происходит тогда, когда тело ошибочно перешло в режим «бейся или беги», хотя реальной опасности нет. Поскольку ваше тело пытается получить как можно больше кислорода, то дыхание ускоряется. Также организм начинает выделять адреналин, который ускоряет сердцебиение и увеличивает напряжение в мышцах.

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Панические атаки могут возникать и из-за определенных триггеров:

  • чрезмерный стресс;
  • переутомление;
  • внезапная стрессовая ситуация (переезд, физическая болезнь, смерть близкого человека);
  • эмоциональное и / или профессиональное выгорание;
  • опыт насилия в детском или взрослом возрасте;
  • наличие фобии (например, страх высоты).

Побороть паническую атаку можно, воспользовавшись техникой техникой техникой «5-4-3-2-1», которая поможет уменьшить проявления панической атаки. Техника заключается в концентрации на вещах, которые нас окружают. Вслух или мысленно перечислите:

  • 5 вещей, которые вы видите перед собой (например, стол, ноутбук, клавиатура, блокнот, мышка);
  • 4 вещи, которые вы чувствуете физически (одежда на теле, бижутерия, обувь, пол под ногами);
  • 3 вещи, которые вы слышите (разговоры соседей, звук машин, звуки бытовой техники);
  • 2 вещи, которые вы чувствуете на обоняние (аромат кофе и цветов);
  • 1 вещь, которую вы можете почувствовать на вкус (печенье).

Техники самопомощи уменьшают проявления панической атаки, однако важно также понимать, когда стоит обратиться за помощью:

  • если панические атаки повторяются;
  • вы боитесь, что паническая атака случится снова, и никогда не избавитесь от этих приступов;
  • панические атаки затрудняют вашу жизнь. Например, вы перестаете выходить из дома, постоянно проверяете частоту сердечных сокращений или ограничиваете физическую активность;
  • вы начинаете всячески обезопасить себя на случай, если у вас случится паническая атака. Например, начинаете носить с собой медикаменты или тонометр;
  • вам все чаще нужно заверение, что с вами все в порядке. Например, вы начинаете переспрашивать, не выглядите ли вы бледно.

Напомним

Научные исследования подтверждают положительное влияние медитации на физическое и ментальное здоровье. Рассматриваются различные виды медитации, их преимущества и практические способы внедрения в повседневную жизнь.

Павел Башинский

Павел Башинский

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