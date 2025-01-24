Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста - это не просто популярный термин, а состояние, влияющее на карьеру, отношения, самооценку и даже здоровье. Кто-то воспринимает его как переломный момент, другие - как шанс начать все сначала.

УНН пообщались с психотерапевтом кризисных и переходных периодов жизни Оксаной Коллинз о природе этого явления, почему оно возникает, основные признаки кризиса среднего возраста и как этот период пройти с легкостью.

Что такое кризис среднего возраста, и почему он возникает? Сколько может длиться? Какие основные признаки или симптомы кризиса среднего возраста? Какие внешние и внутренние факторы чаще всего провоцируют кризис среднего возраста?

Этот кризис представляет собой определенный внутренний процесс, который может длиться некоторый период времени, действительно, в пределах 35-45 лет (иногда позже), характеризующийся переосмыслением пройденного пути и переоценкой полученного/ реализованного и неосуществленного. Может быть связана с осознанием быстротечности времени и возрастных изменений.

Человек может начать замечать, что у него уже не так много сил и ресурса, как это было раньше, что его тело и способности имеют свои лимиты, могут больше беспокоить проблемы со здоровьем или появляться определенные реакции тела на перенесение стрессовых ситуаций или нагрузки.

Изменения, в целом, пугают нас. Хотя они являются естественной частью нашей жизни, но в изменениях всегда ощущается неизвестность, а она основной источник тревоги и ощущается угрозой нашей психологической безопасности.

Поэтому, когда в возрасте 35+ человек замечает, что тело становится менее выносливым, что ему нужно больше времени на восстановление, что он не может позволить себе то, что он делал раньше (например, не спать до 3 ночи, работая над проектом или отдыхая где-то, а потом пойти работать 8 часовой рабочий день), что есть изменения во внешности, это может восприниматься не оптимистично, конечно, и даже угрожающе.

Но, это не единственный фактор. Отдельной причиной возникновения этого кризиса может быть точка определенного разочарования в том, каким путем движется человек, и внутренним ощущением, что он больше так не может. Люди часто называют это внутренним ощущением, что они больше не могут изменять себе и заставлять себя делать то, чего не хотят на самом деле.

Это может касаться и профессиональной занятости и карьеры, и отношений, и вообще самопроявления и организации жизни.

Часто предпосылкой к такому внутреннему зову могут быть определенные внешние изменения или потрясения в жизни человека. Например, измена в паре, сепарация и переезд детей, переезд в другую страну, встреча с одноклассниками, которые стали более успешными в плане реализации своих мечтаний и желаний, проблемы на работе, увольнение, потеря партнера из-за смерти, поставленный диагноз и тому подобное.

То есть, в жизни человека происходит какое-то событие, которое заставляет его испытывать определенное потрясение и задуматься больше о себе, искать ответы на вопросы: "Кто Я сейчас?", "Куда иду?", "Куда пришла?". Или даже чисто социальные, какие-то социально-политические обстоятельства, также могут стать предпосылкой. Как то всех нас коснулось 24 февраля, полномасштабная война.

И, конечно, можно сказать, что вот все эти предпосылки, могут случиться с человеком и в возрасте раньше 35 лет, и спровоцировать также кризисные переживания, чувства, процессы. Но именно в этом возрасте это может ощущаться более болезненно и значимо, учитывая фактор об осознании возрастных изменений и необратимости их.

Человек может чувствовать, что у него, условно говоря, остается все меньше и меньше времени на жизнь, но сил не хватает, энергии не хватает, он начинает осознавать свои ограничения, а значит у него появляется ощущение, что шанса реализовать то, что он хотел, как бы становится все меньше, и ему становится от этого очень болезненно, появляются разные чувства: грусть, разочарование и так далее.

Он чувствует стремление воспользоваться как бы последним шансом (хотя, конечно, это не последний шанс, чаще это все из реальности, но по внутреннему ощущению это именно так): если я сейчас это не реализую, не сделаю то, что действительно мое, то, чего я хочу, то, что подсказывает, как люди говорят, мне моя душа, мое сердце, мое нутро, тогда все - я потерял этот шанс, я этого не реализовал, это будет еще больнее.

Поэтому человек хватается за этот шанс, стремится к этим изменениям, и, конечно, кризисность здесь заключается в том, что человек стремится к этим изменениям, но он также некоторое время может быть дезориентирован, не понимать, как ему организовать эти изменения, что ему нужно делать, как, вообще, перекроить сейчас свою жизнь, свои отношения, свою карьеру, например.

И есть вот это ощущение, что времени все меньше, и надо спешить. Конечно, это порождает тревогу, желание бежать, и от этого часто не хватает возможности сфокусироваться, сориентироваться, знаете, дать себе достаточно времени на обдумать, принять какие-то взвешенные решения, увидеть возможности. Вот эта спешка может ограничивать, и от того, еще больше усиливать напряжение, и ощущение, что человек теряет свои шансы.

Как кризис среднего возраста может повлиять на самооценку и эмоциональное состояние человека?

Это будет зависеть также от ряда факторов. Во-первых, как человек будет воспринимать этот кризисный период и себя в нем.

Во-вторых, с каким опытом человек пришел в этот кризисный период (проживал ли он что-то подобное раньше, как он справлялся с трудностями, были ли в его жизни уже какие-то изменения, как он их принимал, что его в них больше всего пугало, где он находил опоры и поддержку, чтобы пройти через это).

В общем, из практики я замечала, что обобщенно люди, встречаясь с кризисом, сталкиваются с 4 ключевыми чувствами: виной, стыдом, тревогой и бессилием. Они могут идти в комплексе, или какое-то из них может быть доминирующим, более свойственным человеку.

В частности, человек с чувством вины может снова и снова возвращаться к вопросу и ощущению: "я что-то делал/делаю не так". И это конечно может влиять на его отношение к себе, ощущение себя, самооценку.

Ощущение стыда будет сигналом о внутреннем: "со мной что-то не так, если я оказалась в этой точке и в моей жизни все вот так". Это может сильно задевать не только самооценку, но и ощущение самоценности. Чувство бессилия или беспомощности связано с идеей: "в моей жизни все плохо и я не знаю, что с этим делать". Это, конечно, также может повлиять на ощущение собственной способности справляться, затрагивая самооценку.

Как отличить кризис среднего возраста от депрессии или других психологических расстройств?

Я замечала, что люди, делясь своими трудностями, часто называют их либо депрессией, либо кризисом. Если им очень тяжело внутренне: сложные чувства, запутанность, отсутствие сил - это часто называют: "у меня какая-то депрессия"/"я в депрессии".

Если же к внутренним переживаниям еще есть какие-то внешние проблемы: невозможность принять решение, найти работу, завершить или начать отношения, тогда звучит: "какой-то кризис в жизни", „черная полоса".

Как же отличить, что с вами? Я бы советовала идти с этим к специалисту. На самом деле, даже психотерапевты не могут ставить ("раздавать") диагнозы, этим занимается врач (психиатр).

Но, вот коротко несколько признаков, которые могут помочь сориентироваться.

Основные признаки кризиса:

вы задумываетесь, действительно ли вы жили так, как хотели,

вам хочется перемен (в профессии/месте жительства, в отношениях/в стиле жизни),

вы в поиске новых смыслов, целей,

у вас есть колебания эмоций («эмоциональные горки»): от чувства неудовлетворенности, тревоги, грусти до эпизодов с повышением мотивации и энергии.

Ключевое: у вас время от времени есть сильный толчок к изменениям (иногда люди говорят: "аж зудит, если бы мог - сегодня бы изменил свою жизнь или ситуацию, но что-то мешает")

Что касается депрессии, то стоит обратиться за диагностикой к специалисту, если вы:

длительное время испытываете угнетение (более 2 недель на постоянной основе),

у вас есть чувство безнадежности (кажется, что ситуация/ период, который у вас сейчас, никогда не закончится, улучшения не будет),

у вас нет желания что-то делать (даже любимые дела, которые приносили вам удовольствие или радость, сейчас не радуют),

у вас нехватка сил, их едва хватает даже на бытовые рутинные задачи,

проблемы со сном, нарушение сна (вы много спите или наоборот очень мало, трудно засыпать и/или просыпаться),

у вас есть глубокое ощущение, что это вы виноваты во всех проблемах своей жизни, и вы не можете ничего исправить или изменить,

потеря аппетита, потеря веса, физические боли, слабость в теле, мышцах.

Депрессию часто описывают как то, что жизнь потеряла краски, будто все стало серым.

Что касается других расстройств, то здесь может быть много чего и это стоит диагностировать со специалистом, но я хочу обратить внимание на несколько моментов.

Точно стоит обратиться к специалисту, если:

- чувство неудовлетворенности или грусти (или другое сложное психоэмоциональное состояние) длится более нескольких месяцев,

- исчезает желание жить, есть идеи самоповреждения или ощущение постоянной безнадежности,

- нарушены базовые функции: сон, питание, работа, социальные контакты.

Как кризис среднего возраста влияет на отношения в семье?

Как и любой другой кризис, этот также может затронуть и влиять на сферу отношений. Во-первых, тем, что партнер или другие члены семьи вообще могут не понимать, что происходит.

К тому же, проживание кризиса - это не сразу очевидный процесс для самого человека. Некоторое время человек может иметь определенные ощущения: раздражения, внутреннего беспокойства, растерянности.

В частности: "я сама не своя", „не могу найти себе места", „у меня начались сильные претензии к самой себе", „все вместе начали меня бесить", „кто все эти люди, рядом со мной", - говорили мои клиенты. Поэтому, в отношениях может быть сложно и возникать конфликты.

Кроме того, человек, проживая кризис среднего возраста, может вдруг осознать, что его вообще не устраивает то качество отношений, которое он имеет с партнером, в семье или в целом.

Он может больше и больше чувствовать, что есть ряд потребностей, которые не реализуются в них. В частности, может быть закрытой потребность в безопасности: есть ощущение защищенности, уверенности, но нет места потребности во влиянии или в эмоциональной близости.

Такие процессы могут приглашать человека или пытаться получить это от партнера, или выбирать стратегию отдаления, игнорирования, поиск возможностей удовлетворить эти потребности в других отношениях и тому подобное.

Можно ли подготовиться к кризису среднего возраста, чтобы он прошел легче?

Есть несколько аспектов, о которых мы можем позаботиться, и это точно поможет нам подготовиться к кризисному периоду, пройти его легче или обойти.

Регулярно сверять внутренние ожидания с реальностью и стремиться к пребыванию в реальности. Это звучит просто, в жизни сложнее, но это помогает избежать слишком болезненных разочарований.

Для этого будет полезно периодически спрашивать себя: "Чего я хочу?", „Соответствует ли моя жизнь моим ценностям?", "Я делаю это, потому что я этого хочу, это нужно мне или только кому-то другому?"

Ставьте краткосрочные и долгосрочные цели, которые имеют значение для вас, а не только для других.

Заботьтесь о физическом и ментальном здоровье.

Кажется банальным, но поверьте, эту базу реализует лишь незначительный процент людей. Если это не про вас, и вы не знаете за что схватиться, начните с чего-то простого: выпивать стакан воды утром, выходить вечером на прогулку или перестать употреблять слишком жирную жареную пищу.

В плане ментального здоровья простыми маленькими шагами может быть: начать придавать значение своим чувствам, учиться их выражать, найти свой безопасный способ эмоциональной разгрузки.

Могут ли физическая активность, хобби или путешествия помочь преодолеть кризис?

А почему нет) я не думаю, что это универсальный рецепт, который подойдет всем, но эти вещи могут иметь свое положительное влияние однозначно. Почему это может помочь, здесь есть несколько вариантов.

Путешествия помогают забрать себя из привычного контекста. Конечно, есть такое мнение, что куда бы мы ни ехали, мы везде берем себя. Но, здесь может сработать хитрость для мозга, поскольку, когда появляются новые стимулы (в целом, это и о новых хобби, и физ активность тоже), то мозг начинает работать немного иначе, и это уже выводит нас из привычного образа мышления, иногда зацикленности, которая могла произойти, тем самым давая пространство для креативных решений, лучшего ощущения себя, расширение видения ситуации.

Может ли этот период стать толчком для изменений в жизни, и например, что человек полностью изменит вид своей деятельности, окружение?

Да, конечно. Кризис, переживание кризиса как раз и является тем процессом, в котором человек стремится к изменениям. И при должном внимании к этому процессу, к себе в этом процессе, есть значительный шанс понять и почувствовать: в каких именно изменениях я нуждаюсь сейчас.

Этот период трансформаций может быть довольно дискомфортным, из-за чего человек может принимать какие-то поспешные решения или импульсивные, резко меняя свою жизнь.

Но это не самые распространенные случаи, это мы можем скорее наблюдать в кино. В большинстве в жизни есть ряд обстоятельств, которые сдерживают от таких радикальных изменений, но, тем не менее, человек сквозь кризис может прийти к качественным изменениям в своей жизни. И эти изменения будут основательными, если решение будет осознанным и принятым глубоко внутри, в соответствии с тем, что важно самому человеку.

Вместо того, чтобы действовать в спешке, важно найти время на рефлексию, обратиться за поддержкой к близким или специалистам, которые помогут организовать планы и снизить напряжение. Также полезно разбивать большие цели на меньшие, более достижимые шаги, что уменьшит давление и поможет сохранять фокус.

Все ли люди переживают кризис среднего возраста? Можно ли его избежать?

Нет, это не обязательная жизненная опция.

Мне было интересно поискать, есть ли какие-то исследования, которые показывают, является ли этот кризис универсальным. Мне удалось найти, что это не так, и не все люди переживают его. Некоторые факторы делают определенных людей более склонными к этому явлению, тогда как другие могут пройти этот период жизни без особых потрясений.

Вот, один из интересных статистических фактов: "По данным исследований психолога Маргарет Ван Норман, лишь около 10-20% людей испытывают классические признаки кризиса среднего возраста (тревога, депрессия, неудовлетворенность жизнью)"

Исследование, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology, показывает, что у многих людей нет четкого "кризисного периода". Вместо этого они проходят через изменения постепенно.

Если добавить о личностных факторах, которые делают людей более склонными к проживанию кризиса этого периода жизни, то это:

Высокие ожидания от жизни и требовательность к себе;

Сложность в присвоении своих достижений и ощущение недостаточности;

Склонность сосредотачиваться на неудачах и повышенных интервальный локус контроля (то есть, склонность во всем брать ответственность и вину на себя)

Среди черт, которые помогают избежать кризиса, или же пройти его легче есть:

гибкость мышления - умение смотреть на ситуацию под разными углами и принимать изменения легче, видя в них больше потенциальных возможностей, чем угроз,

прочные и стабильные социальные связи, в которых есть достаточный уровень доверия и поддержки,

умение обращаться за помощью и разрешение себе опираться на другого близкого человека в непростые моменты,

фокус на развитии, когда человек смотрит на собственную жизнь, как на пространство для развития и движения вперед, возможность увидеть в своем возрасте опции для роста, а не конец молодости или жизни

постоянная забота о физическом и психическом здоровье.

Какие основные страхи или переживания возникают в этот период?

Кроме уже описанного страха возрастных изменений и их необратимости и страха не успеть реализовать задуманное, в этот период может беспокоить также страх одиночества. Кстати, часто на почве этого страха возникает внутренний конфликт между тем, чтобы решиться на перемены, идти по внутреннему зову и страх, что другие, особенно близкое окружение, этого не поймут, осудят, отвернутся. Этот страх может сильно сдерживать двигаться в желаемом направлении в целом, а в этот период особенно.

Отдельно, может быть страх, наоборот, того, что все останется так, как есть, что больше не будет места для радости, приятного, для вдохновения, счастья.

Какие книги или ресурсы вы могли бы порекомендовать для лучшего понимания этого периода?

Книги о кризисе среднего возраста

1. "Отрывки: Предсказуемые кризисы взрослой жизни"

Автор: Гейл Шихи (Gail Sheehy)

- Одна из классических книг, которая описывает жизненные этапы взросления, включая кризис среднего возраста. Автор исследует, как люди проходят через ключевые периоды изменений и как найти баланс в это время.

- Подходит для тех, кто хочет понять, что кризис - это естественная часть жизни.

2. "Падение вверх: Духовность для двух половин жизни"

Автор: Ричард Рор (Richard Rohr)

- Эта книга рассматривает кризис среднего возраста как возможность для духовного роста. Автор убеждает, что вторая половина жизни может быть значительно глубже, если воспринять изменения как возможность.

3. "Середина жизни: Философский путеводитель"

Автор: Киаран Сетия (Kieran Setiya)

- Философский подход к кризису среднего возраста. Автор предлагает практические советы и размышляет о том, как сосредоточиться на том, что действительно важно.

4. "Кривая счастья: Почему жизнь становится лучше после 50"

Автор: Jonathan Rauch (Jonathan Rauch)

- Автор исследует, как ощущение счастья меняется в течение жизни. Он показывает, что кризис среднего возраста - это не конец, а естественная часть изогнутой кривой, после которой счастье снова растет.

5. "Переходы: Осмысление жизненных перемен"

Автор: Уильям Бриджес (William Bridges)

- Эта книга рассматривает переходные периоды в жизни, включая средний возраст, и помогает понять, как лучше адаптироваться к изменениям.

6. "Eat, Pray, Love" Элизабет Гилберт

Одна из самых известных книг, которая стала символом поиска себя во время жизненных кризисов, в частности кризиса среднего возраста.

Автор рассказывает о собственном опыте, когда она, переживая личный кризис после развода, отправилась в путешествие, чтобы найти себя и понять, чего она действительно хочет от жизни.

Она показывает, что изменения возможны даже тогда, когда кажется, что все рушится.

Практические книги:

1. "Проектирование своей жизни: как построить хорошо прожитую, радостную жизнь"

Авторы: Билл Бернетт и Дэйв Эванс

- Эта книга помогает переосмыслить свои жизненные цели и создать план для нового этапа жизни. Особенно полезно для тех, кто ищет новые возможности в карьере или личной жизни.

2. "Атомные привычки: Легкий & проверенный способ формирования хороших привычек & отказа от плохих"

Автор: Джеймс Клир (James Clear)

- Поможет сосредоточиться на маленьких изменениях, которые могут улучшить качество жизни и помочь в период кризиса.

3. "Поиск человеком смысла"

Автор: Виктор Франкл

- Психологическая классика, которая помогает найти смысл в трудные периоды. Хотя она не конкретно о кризисе среднего возраста, ее идеи резонируют с тем, как преодолеть сложные моменты.

Онлайн-ресурсы и статьи

1. Платформа TED Talks

- Просмотрите следующие выступления:

- "Что делает жизнь хорошей? Уроки самого длительного исследования счастья" (Роберт Волдінгер).

- "Сила уязвимости" (Брене Браун).

Фильмы и документальные работы

1. "Дикий" (2014)

- История о женщине, которая решает пройти через сложный путь (физически и психологически) после пережитого кризиса

2. "The Bucket List" (2007)

- Вдохновляющий фильм о том, как изменить свое отношение к жизни во второй ее половине.

«Вторая жизнь Уве» (A Man Called Ove, 2015) Шведский фильм о мрачном мужчине, который находит новый смысл в отношениях с соседями после личного кризиса.

Что бы вы посоветовали тем, кто боится будущего после 40 лет?

Испытывать страх относительно будущего абсолютно нормально.

Я бы посоветовала признать этот страх, по желанию, посмотреть в него глубже (чего именно он касается), и поддержать себя на этапе или в моменты проживания этого страха.

Кроме этого, как мы уже говорили выше, вы можете "подстелить себе соломки": заботьтесь о своем здоровье, разберитесь со своими ценностями, тем, что для вас действительно важно, сделайте ревизию своей жизни на предмет того, что вас поддерживает, как вы проходили через различные трудности в жизни, что было и есть для вас опорным.

Подумайте об изменениях в ключе того, что это естественная часть нашей жизни.

А еще о том, что в жизни всегда есть то, что под вашим контролем (например, ваше отношение к переменам), на что вы влияете лишь частично (например, ваше самочувствие и состояние здоровья), и что совсем от вас не зависит (какие-то внешние обстоятельства, в частности).

Сосредотачивайтесь на том, что в ваших силах и на что у вас есть влияние.

Можно также поработать со своим мышлением.

Если вы замечали, что вы запугиваете себя идеями, что что-то делать или менять уже поздно, что вы какой-то(ая) не такой(ая), попробуйте переформулировать это на вопрос, который даст вам возможность поставить перед собой реалистичную задачу: "Что я могу сделать сейчас, чтобы двигаться в желаемом направлении?"

Хорошим вариантом может быть погулять по сети и поискать вдохновляющие примеры тех, кто живет свою жизнь после 40 наполнено, ярко и счастливо.

- Джулия Чайлд стала шеф-поваром в 50 лет.

- Вера Вонг начала свою карьеру дизайнера свадебных платьев в 40.

- Гарриет Томпсон пробежала марафон в 92 года

Я лично знаю ооочень много женщин, которые кардинально меняли свою жизнь после 40. И это были прекрасные изменения! Часть из них мои хорошие знакомые и друзья.

Можно еще дать своему мозгу альтернативу. Если есть место страхам и негативному сценарию, то для справедливости должен быть и положительный. Поэтому, позвольте себе представить, помечтать, какой вы видите свою жизнь через 10 лет.