Несколько психологических расстройств имеют одну и ту же причину - исследования

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Киев  •  УНН

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Исследователи обнаружили 109 генов, связанных с различными психическими расстройствами, включая аутизм и СДВГ. Плейотропные генетические варианты влияют на развитие мозга и могут быть ключом к созданию универсальной терапии.

Исследователи обнаружили, что восемь различных психических расстройств могут иметь общие генетические механизмы.

Об этом сообщает Science alert, пишет УНН.

Детали 

В частности, исследователями было обнаружено, что восемь различных расстройств имеют общую генетическую основу. Новое исследование сосредоточилось на некоторых из этих общих генетических вариантов, чтобы понять их свойства. 

Белки, производимые этими генами, также тесно связаны с другими белками. Изменения в этих белках, в частности, могут распространяться по сети, потенциально вызывая широкомасштабные эффекты в мозге.

- объясняет генетик из Университета Северной Каролины Хеджунг Вон.

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В 2019 году международная группа исследователей обнаружила 109 генов, которые в различных комбинациях связаны с восемью различными психическими расстройствами, включая аутизм, СДВГ, шизофрению, биполярное расстройство, большое депрессивное расстройство, синдром Туретта, обсессивно-компульсивное расстройство и анорексию.

Это может объяснить, почему так много этих состояний проявляются похожими симптомами или появляются вместе, как связь между аутизмом и СДВГ. До 70% людей, которые имеют одно, имеют и другое, и они часто проявляются в одних и тех же семьях.

Каждое из этих восьми состояний также имеет генетические различия, которые уникальны для каждого из них, поэтому Вон и его команда сравнили уникальные гены с общими для этих расстройств.

Они взяли почти 18 000 вариаций общих и уникальных генов, вовлеченных в этот процесс, и поместили их в клетки-предшественники, которые станут нашими нейронами, чтобы посмотреть, как они могут повлиять на экспрессию генов в этих клетках в процессе развития человека.

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  Это позволило исследователям идентифицировать 683 генетических варианта, влияющих на регуляцию генов, и подробнее изучить их в развивающихся нейронах мышей.

Генетические варианты, лежащие в основе нескольких, казалось бы, не связанных между собой признаков, или, в данном случае, состояний, называются плейотропными. Плейотропные варианты были вовлечены в гораздо большее количество взаимодействий белок-белок, чем генные варианты, уникальные для определенных психологических состояний, и они были активны в большем количестве типов клеток мозга.

Плейотропные варианты также были вовлечены в регуляторные механизмы, которые влияют на несколько стадий развития мозга. Способность этих генов влиять на каскады и сети процессов, такие как регуляция генов, может объяснить, почему одни и те же варианты могут способствовать различным состояниям. 

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«Плейотропия традиционно считалась проблемой, поскольку она усложняет классификацию психических расстройств», - говорит Вон.

«Однако, если мы сможем понять генетическую основу плейотропии, это может дать нам возможность разработать методы лечения, нацеленные на эти общие генетические факторы, что затем может помочь в лечении множественных психических расстройств с помощью общей терапии».

Алина Волянская

Алина Волянская

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