Медитация: что это и как может улучшить физическое и ментальное состояние

Среди преимуществ медитации - это содействие снижению уровня стресса, улучшение качества сна. Также она может быть составляющей лечения посттравматического стрессового расстройства. Об этом УНН сообщает с ссылкой на платформу «Ты как?».

С медитацией связано множество мифов. Например, ее могут считать религиозной или эзотерической практикой, которая не приносит пользы в повседневной жизни. Однако ученые наблюдают, что медитация помогает улучшить ментальное и физическое благополучие человека.

Когда человек выбирает медитировать, то не обязательно погружаться в религиозные и духовные аспекты этой практики. Стоит выбирать те подходы, которые нравятся и улучшают эмоциональное и физическое состояние.

ЧТО ТАКОЕ МЕДИТАЦИЯ?

Медитация-это собирательное название набора практик, которые используют для улучшения физического и ментального состояния. Медитацию можно охарактеризовать как когнитивную тренировку, которая помогает улучшить концентрацию и эмоциональную саморегуляцию.

Медитация считается безопасной практикой для большинства людей. Однако важно помнить, что она не является альтернативой квалифицированной психологической помощи. В некоторых случаях медитация может ухудшить состояние человека, например, вызвать чрезмерное беспокойство из-за травмирующих воспоминаний. Если вы испытываете симптомы, связанные с психоэмоциональным состоянием, стоит проконсультироваться со своим семейным врачом, психологом, психотерапевтом или психиатром и выбрать целесообразные медитативные практики.

Преимущества медитации для здоровья:

Способствует снижению уровня стресса. Медитация активизирует парасимпатическую систему, которая отвечает за отдых и расслабление, и частично подавляет симпатическую систему, которая отвечает за реакцию «бей или беги».

Улучшает качество сна. Такой вид медитации как майндфулнес - практики безоценочной осознанности - может помочь улучшить качество сна. Это происходит из-за того, что медитационные практики помогают успокоиться благодаря дыханию и сконцентрированности на моменте быть «здесь и сейчас».

Может быть составляющей лечения посттравматического стрессового расстройства. Элементы из медитации безоценочной осознанности могут помочь облегчить симптомы ПТСР и депрессии. Одно из исследований показало, что ветераны с ПТСР, которые практиковали медитации, почувствовали улучшение настроения и качества жизни.

Служит дополнительной составляющей при лечении расстройств ментального здоровья. Элементы из практики майндфулнес-медитации могут усиливать эффект когнитивно-поведенческой терапии. Поэтому эти элементы могут включать в часть протоколов психотерапии не только посттравматического стрессового расстройства, но и депрессии и тревожных расстройств.

Дополнительный метод при расстройствах пищевого поведения. Ученые установили, что практики майндфулнес-медитации могут быть эффективными для управления пищевым поведением. Другое исследование показало, что программы майндфулнеса помогают людям похудеть и управлять пищевым поведением, таким как переедание, эмоциональное переедание или недоедание.

КАКИЕ ЕСТЬ ВИДЫ МЕДИТАЦИИ?

Майндфулнес-медитация фокусируется на безоценочном осознанном проживании настоящего момента. Он включает в себя наблюдение за своими мыслями и ощущениями без оценки и анализа. Майндфулнес-медитация может помочь улучшить стрессоустойчивость, эмоциональную регуляцию, когнитивные и творческие способности. А также — повысить качество жизни и субъективное ощущение счастья.

Йога включает физические движения, дыхательные и медитационные техники. Этот вид медитации помогает снизить стресс, облегчить мигрень и боль в шее. Йога также полезна для облегчения симптомов тревоги, депрессии и хронических заболеваний.

Мантра-медитация. Медитация на основе мантры предполагает непрерывное повторение слова, фразы или набора слогов (молча или вслух) с религиозным/духовным смыслом или без него.

Медитация движения. Это активная форма медитации, которая сочетает осознанность и физическую активность. Например, прогулку, танцы или другое действие, которое позволяет сосредоточиться на телесных ощущениях и настоящем моменте.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПОСОБЫ МЕДИТАЦИИ

Отмечается, что для того, чтобы начать медитировать, не нужно покупать специальное оборудование или записываться на соответствующие курсы. Начните с простых практик. При этом важно не осуждать себя, если не сразу удается та или иная практика. Учтите, что есть множество способов медитировать и все они правильные.

Можно корректировать способы медитации, учитывая свое состояние, ритм жизни и предпочтения.

Фокус внимания. Фокус внимания — это один из основных элементов медитации. Например, вы можете наблюдать закат или пить утренний кофе, не отвлекаясь на гаджеты. Сфокусировать внимание стоит на объекте, визуализации, дыхании, действии или музыке. Этот способ медитации помогает почувствовать "здесь и сейчас" и снизить нагрузку от потока мыслей и эмоций.

дыхание. дыхание — еще один важный компонентов медитации. Дыхание можно практиковать где угодно, когда вы чувствуете необходимость замедлиться и успокоиться. Попробуйте разные техники дыхания и выберите те, которые вам больше всего нравятся.

Наблюдение. Практика наблюдения за мыслями и эмоциями эффективна для снижения ежедневного стресса. Вместо того, чтобы бороться или обдумывать нежелательные или тревожные мысли и эмоции, попробуйте понаблюдать за ними. Это позволяет научиться не отождествлять себя со своими мыслями и волнениями.

Молитва. Молитва помогает успокоиться, осознать свои чувства и уменьшить импульсивные реакции в периоды жизненных испытаний. При этом нет правил относительно правильности молитвы. Выбирайте те, которые вам больше всего резонируют, или составьте собственную молитву. Также стоит помнить, что молиться можно где угодно, если чувствуете такую потребность.

Чтение. Чтение книг - это еще один способ снизить стресс и повысить самосознание. Например, чтение художественной литературы перед сном помогает заснуть. Нет правил, что именно и когда нужно читать. Выбирайте те книги, которые вам нравятся.

ГДЕ ИСКАТЬ УРОКИ И КУРСЫ ДЛЯ МЕДИТАЦИИ?

Можно воспользоваться поиском в интернете или спросить совета у знакомых. Также уроки или курсы медитации не обязательно посещать вживую. Можно выбрать онлайн-курс, это не повлияет на эффективность практики. Еще один способ найти курсы медитации — спросить своего семейного врача, психолога или психотерапевта.

Также можно воспользоваться приложениями для медитаций:

«Svitlo»;

«Spokiy» (iOS, Android);

BetterMe: Mental Health (содержит курс «Важные навыки в периоды стресса», созданный в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья);

"Тишина-медитации на украинском»;

Дыхательные медитации (в приложении АБУК).

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