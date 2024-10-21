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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минздрав рекомендует: 8 простых привычек для уменьшения влияния стресса на здоровье

Минздрав рекомендует: 8 простых привычек для уменьшения влияния стресса на здоровье

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 01:19  •  2188 просмотра

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Постоянный стресс негативно влияет на здоровье, увеличивая риск сердечных заболеваний и психических расстройств. МОЗ Украины рекомендует 8 простых привычек, включая физическую активность и сбалансированное питание, для уменьшения влияния стресса.

Постоянный стресс негативно влияет на здоровье, увеличивая риск заболеваний сердца, тревожных расстройств и депрессии. Об этом сообщает Минздрав Украины, передает УНН.

Детали

Стресс является нормальной реакцией организма на ситуации, выходящие за пределы привычного, но когда он становится длительным, могут возникнуть серьезные последствия. Вот несколько простых привычек, которые могут помочь уменьшить его влияние.

1. Физическая активность: занимайтесь спортом не менее 150 минут в неделю, чтобы снизить стресс и тревогу.

2. Сбалансированное питание: употребляйте больше овощей, фруктов и цельных продуктов, уменьшая потребление обработанных продуктов.

3. Меньше гаджетов: сократите время с телефонами и компьютерами, чтобы улучшить психологическое состояние.

4. Время для себя: занимайтесь медитацией, чтением или хобби для снятия напряжения.

5. Общение с близкими: проводите время с родными и друзьями, чтобы чувствовать поддержку.

6. Личные границы: установите границы в отношениях и карьере для улучшения эмоционального состояния.

7. Планирование: составьте список дел, чтобы избежать прокрастинации и уменьшить стресс.

8. Объятия: не забывайте обниматься - это помогает снизить стресс и поддерживает здоровье сердца.

Эти простые привычки могут значительно улучшить ваше самочувствие.

Чтобы понедельник не был таким тяжелым: как настроиться на рабочий лад и пережить самый тяжелый день рабочей недели20 октября 2024, 20:00 • 8421 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Здоровье