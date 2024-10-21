МОЗ рекомендує: 8 простих звичок для зменшення впливу стресу на здоров'я
Київ • УНН
Постійний стрес негативно впливає на здоров'я, збільшуючи ризик серцевих захворювань і психічних розладів. МОЗ України рекомендує 8 простих звичок, включаючи фізичну активність і збалансоване харчування, для зменшення впливу стресу.
Постійний стрес негативно впливає на здоров'я, збільшуючи ризик захворювань серця, тривожних розладів і депресії. Про це повідомляє МОЗ України, передає УНН.
Деталі
Стрес є нормальною реакцією організму на ситуації, що виходять за межі звичного, але коли він стає тривалим, можуть виникнути серйозні наслідки. Ось кілька простих звичок, які можуть допомогти зменшити його вплив.
1. Фізична активність: займайтеся спортом щонайменше 150 хвилин на тиждень, щоб знизити стрес і тривогу.
2. Збалансоване харчування: вживайте більше овочів, фруктів і цільних продуктів, зменшуючи споживання оброблених продуктів.
3. Менше гаджетів: скоротіть час з телефонами та комп'ютерами, щоб покращити психологічний стан.
4. Час для себе: займайтеся медитацією, читанням або хобі для зняття напруги.
5. Спілкування з близькими: проводьте час з рідними та друзями, щоб відчувати підтримку.
6. Особисті кордони: встановіть межі у стосунках і кар'єрі для покращення емоційного стану.
7. Планування: складіть список справ, щоб уникнути прокрастинації та зменшити стрес.
8. Обійми: не забувайте обійматися – це допомагає знизити стрес і підтримує здоров'я серця.
Ці прості звички можуть значно покращити ваше самопочуття.
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