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Регулярное потребление яиц может снизить риск смерти от сердечных заболеваний

Регулярное потребление яиц может снизить риск смерти от сердечных заболеваний

Киев  •  УНН

 • 8036 просмотра

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Исследование показало, что потребление 1-6 яиц в неделю снижает риск смерти на 20%. Употребление яиц также уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 29%.

Для тех, кто употребляет от одного до шести яиц в неделю, риск смерти от любых причин более чем на 20 процентов ниже, делают вывод исследователи.

Передает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Согласно новому исследованию, регулярное потребление яиц может быть связано с меньшим риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди пожилых людей.

Исследователи из Университета Монаша в Австралии наблюдали за более чем 8 700 взрослыми в возрасте 70 лет и старше.

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Вот что обнаружили ученые в результате длительного наблюдения:

Существенно ниже риск смерти от любых причин среди тех, кто употребляет от одного до шести яиц в неделю. В этом аспекте те, кто употребляет яйца только дважды в месяц или реже, скорее относятся к группе, где показатель риска смерти на 15% выше.

Согласно результатам, опубликованным в журнале Nutrients, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний для тех, кто чаще употребляет яйца - на 29% ниже.

Справочно

Яйца являются источником белка и основных питательных веществ, таких как витамины группы В, фолат, ненасыщенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины (E, D, A и K), холин и многочисленные минералы, добавила она.

Однако употребление яиц долгое время считалось опасным для людей с высоким уровнем холестерина.

Поэтому команда провела дополнительное исследование среди людей с клинически диагностированным высоким уровнем холестерина, называемым дислипидемией.

Мы обнаружили, что риск смерти от ССЗ у участников с дислипидемией, которые еженедельно употребляли яйца, был на 27 процентов ниже, чем у тех, кто употреблял яйца редко или никогда - объясняют исследователи.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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