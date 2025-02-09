Регулярное потребление яиц может снизить риск смерти от сердечных заболеваний
Киев • УНН
Исследование показало, что потребление 1-6 яиц в неделю снижает риск смерти на 20%. Употребление яиц также уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 29%.
Для тех, кто употребляет от одного до шести яиц в неделю, риск смерти от любых причин более чем на 20 процентов ниже, делают вывод исследователи.
Передает УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Согласно новому исследованию, регулярное потребление яиц может быть связано с меньшим риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди пожилых людей.
Исследователи из Университета Монаша в Австралии наблюдали за более чем 8 700 взрослыми в возрасте 70 лет и старше.
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Вот что обнаружили ученые в результате длительного наблюдения:
Существенно ниже риск смерти от любых причин среди тех, кто употребляет от одного до шести яиц в неделю. В этом аспекте те, кто употребляет яйца только дважды в месяц или реже, скорее относятся к группе, где показатель риска смерти на 15% выше.
Согласно результатам, опубликованным в журнале Nutrients, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний для тех, кто чаще употребляет яйца - на 29% ниже.
Справочно
Яйца являются источником белка и основных питательных веществ, таких как витамины группы В, фолат, ненасыщенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины (E, D, A и K), холин и многочисленные минералы, добавила она.
Однако употребление яиц долгое время считалось опасным для людей с высоким уровнем холестерина.
Поэтому команда провела дополнительное исследование среди людей с клинически диагностированным высоким уровнем холестерина, называемым дислипидемией.
Мы обнаружили, что риск смерти от ССЗ у участников с дислипидемией, которые еженедельно употребляли яйца, был на 27 процентов ниже, чем у тех, кто употреблял яйца редко или никогда - объясняют исследователи.
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