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Главные правила здорового питания и что такое психологическая орторексия - ответ диетолога

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. Среди основных принципов здорового питания, в частности, сбалансированность. Каждый прием пищи должен содержать белок, углеводы, полезные жиры и достаточное количество витаминов. Об этом журналисту УНН рассказала врач эндокринолог-диетолог Анастасия Соколова.

Главные правила здорового питания и что такое психологическая орторексия - ответ диетолога

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«Сбалансированное питание заключается в режиме питания, то есть должны быть промежутки между приемами пищи. Для среднестатистического человека подходит трехразовое питание, возможно также четырехразовое. Каждый прием пищи должен быть комбинированный, то есть содержать белок, углеводы и полезный жир в виде мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот и достаточное количество витаминов», - рассказала Соколова.

По ее словам, также есть технические принципы – это достаточная продолжительность приема пищи, которая составляет не менее 15 мин. Поскольку нужно тщательно и не спеша пережевывать пищу. 

Соколова рассказала, что мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты находятся в орехах, семенах, жирных сортах морской рыбы, оливках, оливковом масле.

«Медленные углеводы обязательно должны быть в рационе, так как это основной источник энергии для клетки. К полезным углеводам относятся цельнозерновые крупы, не хлопья, а именно цельное зерно. Также это цельнозерновой хлеб, макароны твердых сортов и крахмалистые овощи», - отметила Соколова.

Также она отметила, что резкий отказ, ограничение употребления сладостей, или, так сказать пищи для радости, может спровоцировать нарушение пищевого поведения.

«Кстати, одним из нарушений пищевого поведения является психологическая орторексия – это слишком сильный акцент на здоровом питании. То есть это уже вывели в диагноз нарушение пищевого поведения. Поэтому еда для радости, или сладости, могут оставаться в рационе в дополнение к основному сбалансированному приему пищи в виде десерта», - рассказала Соколова.

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Кроме того, она рассказала можно ли употреблять фрукты и ягоды при здоровом питании.

«Есть разный гликемический индекс у фруктов и ягод. Если есть ожирение, избыточная масса тела, то желательно отказаться от чрезмерного количества фруктов с высоким индексом к которым относится: банан, хурма, черешня, виноград. Другие фрукты могут находиться в рационе, как и с высоким гликемическим индексом, просто не в чрезмерном количестве. Клубника, малина, ежевика, смородина, голубика и т.д. – это все отличный источник клетчатки, витаминов, при этом с низким гликемическим индексом», - сказала Соколова.

Соколова отметила, что нет общепринятой и единой нормы употребления объема суточной воды для всех.

«Но в среднем, для ориентира принято 30 миллилитров на килограмм массы тела. И здесь примечание не более чем 3,5 литра в сутки. Но есть также индивидуальные рекомендации, если есть сердечная недостаточность, отеки, беременность и т.д.», - отметила Соколова.

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