Регулярне споживання яєць може знизити ризик смерті від серцевих захворювань
Київ • УНН
Дослідження показало, що споживання 1-6 яєць на тиждень знижує ризик смерті на 20%. Вживання яєць також зменшує ймовірність серцево-судинних захворювань на 29%.
Для тих, хто вживає від одного до шести яєць на тиждень, ризик смерті від будь-яких причин на понад 20 відсотків нижчий, роблять висновок дослідники.
Передає УНН із посиланням на Euronews.
Деталі
Згідно з новим дослідженням, регулярне споживання яєць може бути пов'язане з меншим ризиком смерті від серцево-судинних захворювань серед людей похилого віку.
Дослідники з Університету Монаша в Австралії спостерігали за більш ніж 8 700 дорослими у віці 70 років і старше.
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Ось що виявили вчені в результаті тривалого спостерігання:
Істотно нижчим є ризик смерті від будь-яких причин серед тих, хто вживає від одного до шести яєць на тиждень. У цьому аспекті ті, хто вживає яйця лише двічі на місяць або рідше, скоріше відносяться до групи, де показник ризику смерті на 15% вище.
Згідно з результатами, опублікованими в журналі Nutrients, ризик смерті від серцево-судинних захворювань для тих, хто частіше вживає яйця - на 29% нижче.
Довідково
Яйця є джерелом білка та основних поживних речовин, таких як вітаміни групи В, фолат, ненасичені жирні кислоти, жиророзчинні вітаміни (E, D, A і K), холін і численні мінерали, додала вона.
Однак вживання яєць довгий час вважалося небезпечним для людей з високим рівнем холестерину.
Тому команда провела додаткове дослідження серед людей із клінічно діагностованим високим рівнем холестерину, що називається дисліпідемією.
Ми виявили, що ризик смерті від ССЗ в учасників із дисліпідемією, які щотижня вживали яйця, був на 27 відсотків нижчим, ніж у тих, хто вживав яйця рідко або ніколи
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