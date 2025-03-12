Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума продовжує звітувати про успіхи підконтрольного їй відомства. Цього разу вона похвалилася підписанням меморандуму про співпрацю з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, заявивши, що це "новий етап у взаємодії науки, освіти та правозастосування", пише УНН.

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За словами Думи, ця угода дозволить залучати кращих науковців до аналізу складних кейсів управління арештованими активами.

АРМА щодня працює з арештованими активами як в Україні, так і за кордоном, потребуючи вирішення надскладних питань... Фахові експертизи і висновки професорського складу Університету надзвичайно важливі для вдосконалення правозастосування, і я вдячна за підтримку найкращого вишу України - зазначила голова АРМА.

Попри заяви Думи про "розширення можливостей" для студентів, досі незрозуміло, яким чином це вплине на реальну роботу АРМА. Досвід попередніх меморандумів агентства викликає скепсис. Раніше були підписані угоди з Державним космічним агентством і Національною службою посередництва і примирення (НСПП). Однак, розшуканих активів з "космосу" ніхто поки не бачив.

Виглядає так, ніби АРМА продовжує фокусуватися на формальних ініціативах, замість того, щоб виправляти помилки, виявлені аудитом. І поки агентство продовжує імітувати активну діяльність, проблеми управління арештованими активами залишаються невирішеними.

Нагадаємо

Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами.

Зокрема, аудитори акцентували на таких проблемах:

недосконалість механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів;

неповні дані про активи у реєстрі;

неврегульовані взаємовідносини між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування.

Однак, голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.