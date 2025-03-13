На YouTube виклали перші епізоди спін-оффу "Друзів" – серіалу "Джої"

На офіційному YouTube-каналі серіалу "Друзі" опублікували дві перші серії спін-оффу "Джої" – шоу, присвяченого популярному персонажу Джої Тріббіані у виконанні Метта Леблана.

Про це повідомляє Variety, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, це вперше, коли "Джої" був представлений публіці з моменту його дебюту серіалу в 2004 році. У головних ролях ЛеБлан, Дреа де Маттео, Пауло Костанцо, Дженніфер Кулідж і Андреа Андерс.

У "Джої" актор залишає Нью-Йорк і переїжджає до Голлівуду, щоб розвинути свою акторську кар’єру. Там він возз’єднується зі своєю сестрою Джиною (Дреа де Маттео) і племінником Майклом (Пауло Костанцо).

Серіал "Джої" виходив у 2004–2006 роках і складався з 46 епізодів. Хоча перша серія привернула увагу 18,6 мільйонів глядачів, згодом рейтинг почав падати. У 2006 році канал NBC спочатку змінив слот серіалу, а потім і зовсім зняв його з ефіру. Вісім епізодів так і не були показані в США, проте вийшли на міжнародних телеканалах.

Після того, як NBC скасував "Джої", співавтор "Друзів" Кевін С. Брайт поділився своїми думками про те, чому шоу не злетіло.

У "Друзях" Джої був ловеласом, але ми насолоджувалися його подвигами. Він був надійним другом, хлопцем, на якого можна було покластися. Джої був розбитим і став хлопцем, який не міг знайти роботу, не міг запросити дівчину на побачення. Він став жалюгідним, похмурим персонажем. Я відчував, що він рухається в неправильному напрямку, але мене не почули - сказав продюсер.

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