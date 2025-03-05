Голлівудський актор Джессі Айзенберг став громадянином Польщі
Київ • УНН
Американський актор Джессі Айзенберг отримав польське громадянство від президента Анджея Дуди. Актор прагне відновити зв'язок своєї родини з Польщею, звідки його предки втекли під час Голокосту.
Американський актор Джессі Айзенберг отримав польське громадянство від президента Анджея Дуди. Таким чином він намагається відновити зв’язок своєї сім’ї з цією країною. Про це пише ВВС, повідомляє УНН.
Айзенберг, сім’я якого була пов’язана із Польщею, написав сценарій, виступив режисером і виконав головну роль в оскароносному фільмі "Справжній біль". У стрічці розповідається про двох американських братів, які приїжджають до Польщі, щоб вшанувати пам'ять своєї бабусі, що пережила Голокост.
Коли ми знімали фільм у Польщі, я гуляв вулицями і починав відчувати себе в країні трохи комфортніше, мені спало на думку щось настільки очевидне, що моя сім'я жила в цьому місці набагато довше, ніж ми живемо в Нью-Йорку
За словами артиста, трагедія, що його сім'я не відчуває жодного зв'язку з Польщею, тому він хоче спробувати відновити цей зв'язок.
"Я радий, що люди з-за океану визнають свою спадщину, усвідомлюють, що їхні предки походять з Республіки і прагнуть налагодити зв'язок з нашою країною", - казав Дуда.
Довідка
На створення "Справжнього болю" Айзенберга надихнула смерть його двоюрідної тітки Доріс у віці 106 років у 2019-му. Вона виросла в Польщі, але в 1938 році втекла до США. Інші члени сім'ї, які залишилися в Польщі, були вбиті під час Голокосту. Айзенберг був номінований на "Оскар" за сценарій фільму, а його партнер по фільму Кіран Калкін отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану.
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