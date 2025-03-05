Голлівудський актор Джессі Айзенберг став громадянином Польщі

Американський актор Джессі Айзенберг отримав польське громадянство від президента Анджея Дуди. Таким чином він намагається відновити зв’язок своєї сім’ї з цією країною. Про це пише ВВС, повідомляє УНН.

Айзенберг, сім’я якого була пов’язана із Польщею, написав сценарій, виступив режисером і виконав головну роль в оскароносному фільмі "Справжній біль". У стрічці розповідається про двох американських братів, які приїжджають до Польщі, щоб вшанувати пам'ять своєї бабусі, що пережила Голокост.

Коли ми знімали фільм у Польщі, я гуляв вулицями і починав відчувати себе в країні трохи комфортніше, мені спало на думку щось настільки очевидне, що моя сім'я жила в цьому місці набагато довше, ніж ми живемо в Нью-Йорку