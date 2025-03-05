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Голлівудський актор Джессі Айзенберг став громадянином Польщі

Київ • УНН

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Американський актор Джессі Айзенберг отримав польське громадянство від президента Анджея Дуди. Актор прагне відновити зв'язок своєї родини з Польщею, звідки його предки втекли під час Голокосту.

Голлівудський актор Джессі Айзенберг став громадянином Польщі

Американський актор Джессі Айзенберг отримав польське громадянство від президента Анджея Дуди. Таким чином він намагається відновити зв’язок своєї сім’ї з цією країною. Про це пише ВВС, повідомляє УНН.

Айзенберг, сім’я якого була пов’язана із Польщею, написав сценарій, виступив режисером і виконав головну роль в оскароносному фільмі "Справжній біль". У стрічці розповідається про двох американських братів, які приїжджають до Польщі, щоб вшанувати пам'ять своєї бабусі, що пережила Голокост.

Коли ми знімали фільм у Польщі, я гуляв вулицями і починав відчувати себе в країні трохи комфортніше, мені спало на думку щось настільки очевидне, що моя сім'я жила в цьому місці набагато довше, ніж ми живемо в Нью-Йорку

- сказав він на церемонії надання громадянства.

За словами артиста, трагедія, що його сім'я не відчуває жодного зв'язку з Польщею, тому він хоче спробувати відновити цей зв'язок.

"Я радий, що люди з-за океану визнають свою спадщину, усвідомлюють, що їхні предки походять з Республіки і прагнуть налагодити зв'язок з нашою країною", - казав Дуда.

Довідка

На створення "Справжнього болю" Айзенберга надихнула смерть його двоюрідної тітки Доріс у віці 106 років у 2019-му. Вона виросла в Польщі, але в 1938 році втекла до США. Інші члени сім'ї, які залишилися в Польщі, були вбиті під час Голокосту. Айзенберг був номінований на "Оскар" за сценарій фільму, а його партнер по фільму Кіран Калкін отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану.

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