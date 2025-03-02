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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35840 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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5 нових серіалів березня: від супергероїв до таємничих сімейних драм

Київ • УНН

 • 295233 перегляди

У березні 2025 року виходять п'ять нових серіалів різних жанрів - від супергеройського "Шибайголови" до реаліті-шоу з Меган Маркл. Серед прем'єр також детектив, комедія та сімейна драма.

5 нових серіалів березня: від супергероїв до таємничих сімейних драм

Боротьба добра зі злом, загадкові детективні історії, закручені сюжети – все це і набагато більше для поціновувачів неймовірного кіно. УНН пропонує добірку нових серіалів березня, які неодмінно потрібно переглянути.

Шибайголова: Народжений наново (Daredevil: Born Again) - Метт Мердок, сліпий адвокат з надзвичайними силами, який веде подвійне життя в образі лінчувальника у масці. Він бореться за справедливість у своєму юридичному бюро, тоді як Вілсон Фіск - колишній мафіозі, починає переслідувати власні амбіції у Нью-Йорку.

  • Жанр: Пригоди, Кримінал, Драма
    • Країна: США
      • Режисер: Метт Корман, Кріс Орд
        • Актори: Чарлі Кокс, Вінсент Д'Онофріо, Джон Бернтал
          • Прем’єра в Україні з 04.03.2025

            Довга, яскрава річка (Long Bright River) - Мікі та Кейсі були нерозлучними доньками батьків-наркоманів. З часом, Мікі стала офіцером поліції, проте Кейсі стала так само залежною від наркотиків. Але з часом, Кейсі безслідно зникає, і Мікі доведеться знайти свою сестру.

            • Жанр: Драма, Трилер
              • Країна: США
                • Режисер: Ліз Мур, Ніккі Тоскано
                  • Актори: Аманда Сейфрід, Ніколас Піннок, Эшлі Каммінгс, Джон Доумен
                    • Прем’єра в Україні з 13.03.2025

                      Студія (The Studio) – у час, коли фільми вже не такі живі та душевні, Метт та його команда намагаються врятувати свою кіностудію від різких соціальних та економічних коливань кіноіндустрії. Вони змушені жонглювати корпоративними вимогами та творчими амбіціями, намагаючись зберегти фільми справжніми та актуальними.

                      • Жанр: Комедія
                        • Країна: США
                          • Режисер: Алекс Грегорі, Еван Голдберг
                            • Актори: Сет Роген, Катрін О'Хара, Катрін Хан, Айк Барінхольц
                              • Прем’єра в Україні з 26.03.2025

                                З любов'ю, Меган (With Love, Meghan) - це наснажливий серіал, в якому Меган Маркл ділиться своїми порадами та секретами, віддаючи перевагу грайливості, а не досконалості та підкреслює, як можна створити красу, навіть у найнеочікуваніших місцях. Вона запрошує гостей до своєї кухні, саду і не тільки.

                                • Жанр: Реаліті, Лайфстайл
                                  • Країна: США
                                    • Режисер: Майкл Стід
                                      • Актори: Меган Маркл, Рой Чой
                                        • Прем’єра в Україні з 04.03.2025

                                          Щаслива американська сім'я (Good American Family) - подружжя з Середнього Заходу всиновлює дівчинку з карликовістю. Її починають виховувати разом з трьома біологічними дітьми, проте, її почали підозрювати в тому, що вона взагалі може бути не дитиною.

                                          • Жанр: Драми
                                            • Країна: США
                                              • Режисер: Кейт Роббінс
                                                • Актори: Еллен Помпео, Марк Дюпласс
                                                  • Прем’єра в Україні з 19.03.2025
                                                    Ольга Розгон

                                                    Ольга Розгон

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