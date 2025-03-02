5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
Киев • УНН
В марте 2025 года выходят пять новых сериалов разных жанров - от супергеройского «Сорвиголовы» до реалити-шоу с Меган Маркл. Среди премьер также детектив, комедия и семейная драма.
Борьба добра со злом, загадочные детективные истории, закрученные сюжеты - все это и гораздо больше для ценителей невероятного кино. УНН предлагает подборку новых сериалов марта, которые непременно нужно посмотреть.
Сорвиголова: Рожденный заново (Daredevil: Born Again) - Мэтт Мердок, слепой адвокат с чрезвычайными силами, который ведет двойную жизнь в образе линчевателя в маске. Он борется за справедливость в своем юридическом бюро, тогда как Уилсон Фиск - бывший мафиози, начинает преследовать собственные амбиции в Нью-Йорке.
- Жанр: Приключения, Криминал, Драма
- Страна: США
- Режиссер: Мэтт Корман, Крис Орд
- Актеры: Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал
- Премьера в Украине с 04.03.2025
Длинная, яркая река (Long Bright River) - Мики и Кейси были неразлучными дочерьми родителей-наркоманов. Со временем, Мики стала офицером полиции, однако Кейси стала так же зависимой от наркотиков. Но со временем, Кейси бесследно исчезает, и Мики придется найти свою сестру.
- Жанр: Драма, Триллер
- Страна: США
- Режиссер: Лиз Мур, Никки Тоскано
- Актеры: Аманда Сейфрид, Николас Пиннок, Эшли Каммингс, Джон Доумен
- Премьера в Украине с 13.03.2025
Студия (The Studio) - во время, когда фильмы уже не такие живые и душевные, Мэтт и его команда пытаются спасти свою киностудию от резких социальных и экономических колебаний киноиндустрии. Они вынуждены жонглировать корпоративными требованиями и творческими амбициями, пытаясь сохранить фильмы настоящими и актуальными.
- Жанр: Комедия
- Страна: США
- Режиссер: Алекс Грегори, Эван Голдберг
- Актеры: Сет Роген, Катрин О'Хара, Катрин Хан, Айк Баринхольц
- Премьера в Украине с 26.03.2025
С любовью, Меган (With Love, Meghan) - это вдохновляющий сериал, в котором Меган Маркл делится своими советами и секретами, отдавая предпочтение игривости, а не совершенству и подчеркивает, как можно создать красоту, даже в самых неожиданных местах. Она приглашает гостей на свою кухню, сад и не только.
- Жанр: Реалити, Лайфстайл
- Страна: США
- Режиссер: Майкл Стид
- Актеры: Меган Маркл, Рой Чой
- Премьера в Украине с 04.03.2025
Счастливая американская семья (Good American Family) - супруги со Среднего Запада усыновляют девочку с карликовостью. Ее начинают воспитывать вместе с тремя биологическими детьми, однако, ее начали подозревать в том, что она вообще может быть не ребенком.
- Жанр: Драмы
- Страна: США
- Режиссер: Кейт Роббинс
- Актеры: Эллен Помпео, Марк Дюпласс
- Премьера в Украине с 19.03.2025