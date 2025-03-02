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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17958 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Киев • УНН

 • 295116 просмотра

В марте 2025 года выходят пять новых сериалов разных жанров - от супергеройского «Сорвиголовы» до реалити-шоу с Меган Маркл. Среди премьер также детектив, комедия и семейная драма.

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Борьба добра со злом, загадочные детективные истории, закрученные сюжеты - все это и гораздо больше для ценителей невероятного кино. УНН предлагает подборку новых сериалов марта, которые непременно нужно посмотреть.

Сорвиголова: Рожденный заново (Daredevil: Born Again) - Мэтт Мердок, слепой адвокат с чрезвычайными силами, который ведет двойную жизнь в образе линчевателя в маске. Он борется за справедливость в своем юридическом бюро, тогда как Уилсон Фиск - бывший мафиози, начинает преследовать собственные амбиции в Нью-Йорке.

  • Жанр: Приключения, Криминал, Драма
  • Страна: США
  • Режиссер: Мэтт Корман, Крис Орд
  • Актеры: Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал
  • Премьера в Украине с 04.03.2025

Длинная, яркая река (Long Bright River) - Мики и Кейси были неразлучными дочерьми родителей-наркоманов. Со временем, Мики стала офицером полиции, однако Кейси стала так же зависимой от наркотиков. Но со временем, Кейси бесследно исчезает, и Мики придется найти свою сестру.

  • Жанр: Драма, Триллер
  • Страна: США
  • Режиссер: Лиз Мур, Никки Тоскано
  • Актеры: Аманда Сейфрид, Николас Пиннок, Эшли Каммингс, Джон Доумен
  • Премьера в Украине с 13.03.2025

Студия (The Studio) - во время, когда фильмы уже не такие живые и душевные, Мэтт и его команда пытаются спасти свою киностудию от резких социальных и экономических колебаний киноиндустрии. Они вынуждены жонглировать корпоративными требованиями и творческими амбициями, пытаясь сохранить фильмы настоящими и актуальными.

  • Жанр: Комедия
  • Страна: США
  • Режиссер: Алекс Грегори, Эван Голдберг
  • Актеры: Сет Роген, Катрин О'Хара, Катрин Хан, Айк Баринхольц
  • Премьера в Украине с 26.03.2025

С любовью, Меган (With Love, Meghan) - это вдохновляющий сериал, в котором Меган Маркл делится своими советами и секретами, отдавая предпочтение игривости, а не совершенству и подчеркивает, как можно создать красоту, даже в самых неожиданных местах. Она приглашает гостей на свою кухню, сад и не только.

  • Жанр: Реалити, Лайфстайл
  • Страна: США
  • Режиссер: Майкл Стид
  • Актеры: Меган Маркл, Рой Чой
  • Премьера в Украине с 04.03.2025

Счастливая американская семья (Good American Family) - супруги со Среднего Запада усыновляют девочку с карликовостью. Ее начинают воспитывать вместе с тремя биологическими детьми, однако, ее начали подозревать в том, что она вообще может быть не ребенком.

  • Жанр: Драмы
  • Страна: США
  • Режиссер: Кейт Роббинс
  • Актеры: Эллен Помпео, Марк Дюпласс
  • Премьера в Украине с 19.03.2025
Ольга Розгон

Ольга Розгон

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