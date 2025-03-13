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На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

Киев • УНН

 • 141707 просмотра

На официальном YouTube-канале сериала "Друзья" опубликовали первые две серии спин-оффа "Джоуи", посвященного персонажу Джоуи Триббиани. По сюжету актер переезжает в Голливуд, чтобы развить карьеру.

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На официальном YouTube-канале сериала "Друзья" опубликовали две первые серии спин-оффа "Джои" – шоу, посвященного популярному персонажу Джои Триббиани в исполнении Мэтта Леблана.

Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, это впервые, когда "Джои" был представлен публике с момента его дебюта сериала в 2004 году. В главных ролях ЛеБлан, Дреа де Маттео, Пауло Костанцо, Дженнифер Кулидж и Андреа Андерс.

В "Джои" актер покидает Нью-Йорк и переезжает в Голливуд, чтобы развить свою актерскую карьеру. Там он воссоединяется со своей сестрой Джиной (Дреа де Маттео) и племянником Майклом (Пауло Костанцо). 

Сериал "Джои" выходил в 2004–2006 годах и состоял из 46 эпизодов. Хотя первая серия привлекла внимание 18,6 миллионов зрителей, впоследствии рейтинг начал падать. В 006 году канал NBC сначала изменил слот сериала, а затем и вовсе снял его с эфира. Восемь эпизодов так и не были показаны в США, однако вышли на международных телеканалах.

После того, как NBC отменил "Джои", соавтор "Друзей" Кевин С. Брайт поделился своими мыслями о том, почему шоу не взлетело. 

В "Друзьях" Джои был ловеласом, но мы наслаждались его подвигами. Он был надежным другом, парнем, на которого можно было положиться. Джои был разбит и стал парнем, который не мог найти работу, не мог пригласить девушку на свидание. Он стал жалким, мрачным персонажем. Я чувствовал, что он движется в неправильном направлении, но меня не услышали

- сказал продюсер. 

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Алина Волянская

Алина Волянская

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