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Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Київ • УНН

 • 354510 перегляди

У Парижі завершився тиждень моди, що задав тренди осені-зими 2025-2026. Головні акценти: хутро, шкіра, асиметрія, підкреслена талія та поєднання класики з новаторством.

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Тиждень моди у Парижі завершився, залишивши по собі яскраві враження, сміливі модні висловлювання та гучні дебюти. Французька столиця стала головною ареною для найвпливовіших брендів та дизайнерів, які презентували колекції сезону осінь-зима 2025-2026, пише УНН.

Деталі 

Паризький тиждень моди, який окреслив головні тенденції осені-зими 2025-2026 тривав з 3 по 11 березня. Колекції цього сезону об’єднали класичні мотиви з новаторськими рішеннями, підкреслюючи елегантність, комфорт і виразність образів. На подіумах був присутній широкий спектр матеріалів, серед яких особливу увагу привернуло хутро. Воно використовувалося не лише для пальт, а й прикрашало сукні та спідниці, додаючи образам розкоші та тепла.

Модні будинки також активно експериментували з бахромою, яка додавала легкості. Шкіряні тотал-луки стали основною темою деяких показів, підкреслюючи сміливість і сучасність. Багато дизайнерів експерементували з асиметрією і архітектурними силуетами, створюючи новаторські форми. Підкреслена увага у одязі до талії, з використанням басок і широких поясів, додала жіночності та витонченості.

Hermès

Hermès продовжує підтримувати свій імідж стриманої розкоші, орієнтуючись на бездоганну якість та майстерність. У колекції осінь-зима 2025-2026 ключовим елементом стали класичні тканини, вишукані хутра та шкіряні вироби. Бренд продовжує розвивати елегантні силуети, додаючи прості, але детально опрацьовані аксесуари. У центрі уваги – стримані кольори, які підкреслюють природну красу матеріалів, і увага до кожної деталі, що робить кожен образ витвором мистецтва.

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Alexander McQueen

Колекція Alexander McQueen для осені-зими 2025-2026 відзначалася поєднанням готичних елементів із сучасними вікторіанськими мотивами. Дизайнерський акцент був на тканинахтаких як шовк, оксамит і мереживо, а також на складних конструкціях, що підкреслюють жіночність і силу. Образи мають у собі елементи похмурої романтики, де класичні деталі з’єднуються із сучасними, створюючи неповторний стиль.

Valentino

Alessandro Michele для Valentino зробив акцент на максималізмі, поєднуючи елементи класичної елегантності з театральними деталями. Колекція осінь-зима 2025-2026 виділяється використання мережива, вишивки, розкішними тканинами та воланами, що створювали розкішний, але водночас романтичний вигляд. У своїй роботі дизайнер акцентував на багатстві деталей та контрастах, поєднуючи витонченість з нотками непередбачуваності та авангардизму.

Balenciaga

Під керівництвом Демни Balenciaga продовжує свої дослідження у галузі концепції "нормальності". Колекція осінь-зима 2025-2026 була насичена мінімалізмом і практичністю, де прості силуети та функціональні елементи підкреслювали естетику сучасного міського стилю. Баланс між елегантністю та повсякденністю, а також увага, наприклад, до спортивних елементів, що створюють нову візію моди для повсякденного життя.

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Saint Laurent

У заключному шоу Saint Laurent Ентоні Ваккарелло запропонував образи, що вирізняються елегантністю та простотою. Колекція осінь-зима 2025-2026 продовжує традицію бренду на поєднання чорного та білого, акцентуючи увагу на чистоті силуету. Проте в цьому сезоні були відсутні зайві прикраси, що підкреслює прагнення до мінімалізму. Ваккарелло зберігав аурою бренду, створюючи неповторний елегантний стиль для сучасних людей, які цінують комфорт і класичну красу.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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