Цукерберг у блискучому комбінезоні з "Греммі-2025" влаштував сюрприз на ювілеї дружини

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг влаштував яскраве шоу на дні народження своєї дружини Прісцилли Чан, зʼявившись там у синьому комбінезон із паєтками - точною копією вбрання співака Бенсона Буна. Про це повідомляє Page Six, пише УНН.

Деталі

Марк Цукерберг влаштував несподіване шоу на вечірці з нагоди 40-річчя своєї дружини. Мільярдер вийшов на сцену у строгому чорному костюмі, але за мить двоє людей зірвали його смокінг, під яким виявився блискучий синій комбінезон із паєтками, такий, який раніше носив співак Бенсон Бун на "Греммі-2025".

Як повідомляє ЗМІ, мільярдер виклався на повну: застрибнув на піаніно і запалив натовп, повністю відтворивши виступ Буна з піснею "Beautiful Things" - за винятком знаменитого сальто назад співака.

Однак незрозуміло, що саме співав Цукерберг чи він просто співав під фонограму, коли ставив у кліпі новий сингл Буна "Sorry I'm Here for Someone Else".

"Вашій дружині виповнюється 40 років тільки один раз! - підписав відео Цукерберг. - Респект Бенсон Буну за комбінезон і новий сингл".

Хоча користувачі соціальних мереж відреагували неоднозначно, схоже, самій Прісциллі Чан шоу явно сподобалося - її бачили усміхненою та веселою серед гостей.

40-річний співзасновник Facebook також поділився фотографією свого незвичайного вбрання в Instagram Stories, підписавши її: "Повний комплект Бенсон Буна".

