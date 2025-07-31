Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування

Народний депутат, голова підкомітету з питань фармації Сергій Кузьміних системно повторює тези, які вигідні фармацевтичному гіганту "Дарниця" - про це свідчить контент-аналіз його постів та блогів. Збіги у комунікації настільки точні, що її незалежність та незаангажованість викликає сумніви. УНН зʼясував у юриста Олега Шрама, чи може така інформаційна синхронність мати правову оцінку.

Деталі

Раніше журналісти УНН проаналізували пости у соцмережах та блоги нардепа Сергія Кузьміних та топменеджменту компанії "Дарниця" й виявили, що їхні тези, формулювання та аргументи щодо роботи фармацевтичного ринку збігаються. Йдеться не лише про загальні погляди на роботу фармринку, а й конкретні позиції - наприклад, щодо маркетингових платежів: і депутат, і представники "Дарниці" заявляють, що маркетинг — це головний драйвер завищення цін в аптеках.

УНН звернувся до юриста, аби зʼясувати, чи може така подібність у риториці стати підставою для лінгвістичної експертизи.

До лінгвістичної експертизи належить, зокрема, встановлення автора — хто склав той чи інший текст, за яких обставин, чи це було усне мовлення, чи письмове. Також встановлюється точний зміст висловлювання або авторства, включаючи ознаки ставлення суб’єкта до подій чи осіб — позитивне, негативне, вплив, провокації, підкуп, спонукання тощо - пояснив Олег Шрам.

За його словами, всі ці питання можуть бути предметом офіційної лінгвістичної експертизи, яка проводиться з використанням затверджених наукових методик і має доказову силу в межах кримінального провадження.

Будь-яка експертиза, призначена, проведена в межах кримінального провадження, вона є доказом і може бути використана в сукупності з іншими доказами для прийняття тих чи інших процесуальних рішень, як і для повідомлення про підозру, так і для закриття провадження, тобто, залежно від того, які висновки тієї експертиз - зазначив він.

Таким чином, якщо депутат системно озвучує тези, які збігаються з інтересами великого бізнесу, це може бути не лише предметом журналістського розслідування, а й офіційного слідства. Лінгвістична експертиза здатна відповісти на ключове запитання: чи писали ці заяви "в одному офісі"? І якщо так — це може стати підставою для розслідування про поширення злочинного впливу або неналежного використання повноважень.

Додамо

Історія Кузьміних та "Дарниці" – це лакмусовий папірець для всієї антикорупційної інфраструктури країни. Саме цей кейс може перевірити, чи здатна держава реагувати на випадки прихованого лобізму на найвищому рівні. Усі зібрані журналістами факти вказують на високу ймовірність того, що народний депутат Сергій Кузьміних міг використовувати свої парламентські повноваження для просування приватних інтересів фармкомпанії "Дарниця".

Цей випадок із Кузьміних має додатковий неприємний шлейф, на тлі іншої справи проти нього, яку вже слухає Вищий антикорупційний суд. Так, нардепа Сергія Кузьміних піймали на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання.

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом, схожим на Кузьміних, обіцяє своє сприяння і додає, що може розв'язати питання з усіма медзакладами області.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. Однак, розгляд справи затягується. За інформацією, наданою ВАКС, з 86 судових засідань 31 було зірвано через неявку сторони захисту, а сам нардеп пропустив 22 засідання.