"Мир в Європі вимагає справедливості": в МЗС привітали приєднання ЄС до засновників спецтрибуналу щодо агресії рф проти України

$43.920.0950.900.01
ukenru
25 березня, 18:28 • 11806 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
25 березня, 16:27 • 28277 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 53583 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 60899 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
25 березня, 10:45 • 50444 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
25 березня, 09:00 • 57997 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 74396 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 60900 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
24 березня, 16:18 • 57390 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46 • 55456 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
0м/с
64%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Білий дім: переговори з Іраном не зайшли в глухий кут, попри початковий опір Тегерана плану США25 березня, 19:38 • 13009 перегляди
США готові остаточно узгодити гарантії безпеки, якщо Україна вийде з Донецької області - Зеленський25 березня, 19:46 • 7968 перегляди
Міністр закордонних справ Ірану заявив, що переговори зі США не ведуться25 березня, 20:06 • 8482 перегляди
Wizz Air оголосила про підготовку до повернення в Україну, шукають пілотів25 березня, 20:25 • 7056 перегляди
Археологи знайшли останки легендарного д’Артаньяна - ЗМІ25 березня, 21:14 • 10721 перегляди
Публікації
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"25 березня, 13:57 • 53583 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 60899 перегляди
Благовіщення Пресвятої Богородиці - що це за свято, головні традиції та забобониPhoto25 березня, 12:01 • 41863 перегляди
У тіні конфлікту інтересів: конкурс на голову Держмитслужби добігає кінця, фінальне рішення за міністром фінансів25 березня, 11:24 • 47074 перегляди
Парламент викликав голову Нацбанку Пишного у “справі Гороховського” - що від нього хочуть почути25 березня, 11:09 • 48291 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Коломойський
Скотт Бессент
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Тегеран
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 24746 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 61254 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 37688 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 66977 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 67352 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Техніка
Instagram

"Мир в Європі вимагає справедливості": в МЗС привітали приєднання ЄС до засновників спецтрибуналу щодо агресії рф проти України

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Єврокомісія запропонувала ЄС стати засновником Спецтрибуналу для покарання керівництва рф. Андрій Сибіга привітав крок до "неминучої відповідальності".

"Мир в Європі вимагає справедливості": в МЗС привітали приєднання ЄС до засновників спецтрибуналу щодо агресії рф проти України

Україна вітає пропозицію Європейської Комісії розпочати процес приєднання ЄС до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, цей крок, що підтверджує неминучу відповідальність за російські злочини, є особливо цінним зараз, "коли ми наближаємося до похмурих роковин Бучанської різанини".

Невимовні жахи російських злочинів у Бучі, Маріуполі, Ізюмі та інших українських містах нагадують найжахливіші звірства Другої світової війни. Вони до глибини душі потрясли самі моральні підвалини Європи

- зазначив Сибіга.

Він додав, що мир у Європі вимагає справедливості для жертв російської агресії проти України, та висловив сподівання на швидке схвалення цієї пропозиції Радою та приєднання до Трибуналу держав-членів ЄС.

Нагадаємо

25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Його мета - притягнути до відповідальності найвище військово-політичне керівництво росії за розв’язання війни.

Швеція стане співзасновником спецтрибуналу для покарання керівництва рф26.03.26, 03:39 • 2208 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Європейська комісія
Рада Європи
Європа
Україна