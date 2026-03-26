"Мир в Європі вимагає справедливості": в МЗС привітали приєднання ЄС до засновників спецтрибуналу щодо агресії рф проти України

Україна вітає пропозицію Європейської Комісії розпочати процес приєднання ЄС до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє УНН.

За його словами, цей крок, що підтверджує неминучу відповідальність за російські злочини, є особливо цінним зараз, "коли ми наближаємося до похмурих роковин Бучанської різанини".

Невимовні жахи російських злочинів у Бучі, Маріуполі, Ізюмі та інших українських містах нагадують найжахливіші звірства Другої світової війни. Вони до глибини душі потрясли самі моральні підвалини Європи - зазначив Сибіга.

Він додав, що мир у Європі вимагає справедливості для жертв російської агресії проти України, та висловив сподівання на швидке схвалення цієї пропозиції Радою та приєднання до Трибуналу держав-членів ЄС.

25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Його мета - притягнути до відповідальності найвище військово-політичне керівництво росії за розв’язання війни.

