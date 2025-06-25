Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу

Президент України Володимир Зеленський разом з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України, передає УНН.

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Угоду про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України була підписана між Президентом Зеленським та Аленом Берсе.

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Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що цей трибунал притягне до відповідальності політичне та військове керівництво росії, включно з путіним.