Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, передает УНН.

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Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины было подписано между Президентом Зеленским и Аленом Берсе.

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Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что этот трибунал привлечет к ответственности политическое и военное руководство россии, включая путина.