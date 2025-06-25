Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский и Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это событие открывает новые возможности для привлечения к ответственности виновных в агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, передает УНН.
Детали
Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины было подписано между Президентом Зеленским и Аленом Берсе.
Дополнение
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что этот трибунал привлечет к ответственности политическое и военное руководство россии, включая путина.