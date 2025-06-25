Україна готується підписати угоди з Радою Європи про створення Спецтрибуналу: Сибіга пояснив, чому це важливо
Київ • УНН
Україна готується до підписання угоди з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Цей трибунал притягне до відповідальності політичне та військове керівництво росії, включно з путіним.
Україна готується до підписання угоди з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає УНН.
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За словами Сибіги, "цей трибунал має важливе значення для відновлення міжнародного правопорядку та забезпечення відповідальності за злочин агресії".
Спеціальний трибунал притягне до відповідальності політичне та військове керівництво росії, включно з путіним та іншими особами на найвищих щаблях влади
Сибіга наголосив, що планування та розв’язання цієї неспровокованої війни проти України не може залишитися безкарним.
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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні24.06.25, 20:47 • 75252 перегляди