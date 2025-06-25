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Украина готовится подписать соглашения с Советом Европы о создании Спецтрибунала: Сибига объяснил, почему это важно

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Украина готовится к подписанию соглашения с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Этот трибунал привлечет к ответственности политическое и военное руководство россии, включая путина.

Украина готовится подписать соглашения с Советом Европы о создании Спецтрибунала: Сибига объяснил, почему это важно

Украина готовится к подписанию соглашения с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

По словам Сибиги, "этот трибунал имеет важное значение для восстановления международного правопорядка и обеспечения ответственности за преступление агрессии".

Специальный трибунал привлечет к ответственности политическое и военное руководство россии, включая путина и других лиц на высших ступенях власти 

- отметил глава МИД Украины.

Сибига подчеркнул, что планирование и развязывание этой неспровоцированной войны против Украины не может остаться безнаказанным.

Правосудие для всех причастных, независимо от их должности или титула, неизбежно 

- резюмировал он.

Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине24.06.25, 20:47 • 75244 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Андрей Сибига
Совет Европы
Украина
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