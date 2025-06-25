Украина готовится подписать соглашения с Советом Европы о создании Спецтрибунала: Сибига объяснил, почему это важно

Украина готовится к подписанию соглашения с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.

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По словам Сибиги, "этот трибунал имеет важное значение для восстановления международного правопорядка и обеспечения ответственности за преступление агрессии".

Специальный трибунал привлечет к ответственности политическое и военное руководство россии, включая путина и других лиц на высших ступенях власти - отметил глава МИД Украины.

Сибига подчеркнул, что планирование и развязывание этой неспровоцированной войны против Украины не может остаться безнаказанным.

Правосудие для всех причастных, независимо от их должности или титула, неизбежно - резюмировал он.

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