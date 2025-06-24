Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Украине. В ней подтверждается: Крым — это Украина. Никакие претензии рф не признаются, даже в контексте переговоров. Об этом сообщил народный депутат Украины и член Постоянной делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает УНН.

Документ предусматривает:

- создание Специального трибунала — независимо от хода переговоров;

- новые обвинения от МУС — за пытки, похищение гражданских и депортацию детей;

- призывы к странам преследовать виновных в военных преступлениях;

- компенсации за убытки с 2014 года, а не только с 2022-го;

- индивидуальную ответственность руководства рф, беларуси и КНДР — включая глав государств;

- законность перенаправления замороженных активов рф на помощь Украине.

ПАСЕ приняла резолюцию по юридическим и правозащитным аспектам российской агрессии против Украины. Это очередной шаг для усиления международного давления на агрессора и привлечения рф к ответственности. За – 87 голосов - сообщила заместитель председателя фракции «Слуга Народа», член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.

По ее словам, ПАСЕ поддержала Спецтрибунал, признала, что никакие мирные договоренности не могут легализовать захват территории Украины, а также в очередной раз отметила, что действия рф содержат признаки геноцида и подчеркнула, что выборы в Украине во время военного положения невозможны".

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