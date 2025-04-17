ПАСЕ в октябре 2025 года примет резолюцию о пленных журналистах

Резолюцию, посвященную судьбе пленных украинских журналистов, в Парламентская ассамблея Совета Европы примет в октябре 2025 года. В ближайшее время состоятся третьи слушания по украинским журналистам, которых незаконно удерживает в плену россия, обещает заместитель председателя фракции "Слуга Народа", член Комитета по культуре, науке и медиа ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.

ПАСЕ в октябре примет резолюцию о пленных украинских журналистах - говорится в заметке на странице ТГ политической партии «Слуга Народа».

По словам Евгении Кравчук работа над документом продолжается вместе с украинскими журналистами, гражданским обществом, Институтом массовой информации, международными организациями.

И уже в ближайшее время состоятся третьи слушания по этой теме. На прошлых выступал наш правозащитник и бывший пленный Максим Буткевич, на слушаниях во время этой сессии держал слово Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти. И мы говорили о преступлениях как против журналистов, так и против самих медиа - рассказала парламентарий.

Напомним

УНН передавал, что украинский правозащитник и военнослужащий Максим Буткевича освобожден из российского плена.

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