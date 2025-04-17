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ПАСЕ в октябре 2025 года примет резолюцию о пленных журналистах

Киев • УНН

 • 5566 просмотра

ПАСЕ готовит резолюцию об украинских журналистах в плену. В ближайшее время состоятся третьи слушания по этому вопросу, с участием правозащитников и международных организаций.

ПАСЕ в октябре 2025 года примет резолюцию о пленных журналистах

Резолюцию, посвященную судьбе пленных украинских журналистов, в Парламентская ассамблея Совета Европы примет в октябре 2025 года. В ближайшее время состоятся третьи слушания по украинским журналистам, которых незаконно удерживает в плену россия, обещает заместитель председателя фракции "Слуга Народа", член Комитета по культуре, науке и медиа ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.

ПАСЕ в октябре примет резолюцию о пленных украинских журналистах

- говорится в заметке на странице ТГ политической партии «Слуга Народа».

По словам Евгении Кравчук работа над документом продолжается вместе с украинскими журналистами, гражданским обществом, Институтом массовой информации, международными организациями.

И уже в ближайшее время состоятся третьи слушания по этой теме. На прошлых выступал наш правозащитник и бывший пленный Максим Буткевич, на слушаниях во время этой сессии держал слово Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти. И мы говорили о преступлениях как против журналистов, так и против самих медиа

- рассказала парламентарий.

Напомним

УНН передавал, что украинский правозащитник и военнослужащий Максим Буткевича освобожден из российского плена.

Журналисты виноваты в российских обстрелах? В Генштабе после критики пообещали доработать ролик16.04.25, 16:14 • 5276 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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