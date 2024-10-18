Правозахисника Буткевича звільнили з російського полону
Київ • УНН
Українського правозахисника та військовослужбовця Максима Буткевича звільнено з російського полону.
Сьогодні, 18 жовтня, з російського полону додому повернувся правозахисник, військовослужбовець і співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич. Про це повідомляє ZMINA з посиланням на його батька, Олександра Буткевича, пише УНН.
Максима Буткевича, українського правозахисника, журналіста, громадського діяча та військовослужбовця звільнили з російського полону! Про це повідомляє його батько,
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Міноборони рф повідомило про обмін 95 на 95 військовополонених між Україною та росією. Посередницькі зусилля у процесі обміну надали Об'єднані Арабські Емірати.