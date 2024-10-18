У рф заявили про обмін полоненими з Україною у форматі 95 на 95
Київ • УНН
Міноборони РФ повідомило про обмін 95 на 95 військовополонених між Україною та Росією. Посередницькі зусилля у процесі обміну надали Об'єднані Арабські Емірати.
У міністерстві оборони рф заявили про обмін військовополонених у форматі 95 на 95, передає УНН.
"18 жовтня в результаті переговорного процесу ... повернуто 95 російських військовослужбовців. Натомість передано 95 військовополонених ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Як повідомили у міноборони рф, посередницькі зусилля гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати.
Представники української влади наразі інформацію про обмін не підтверджували.
Україна повернула 501 полеглого воїна18.10.24, 15:27 • 28234 перегляди