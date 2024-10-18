В рф заявили об обмене пленными с Украиной в формате 95 на 95
Киев • УНН
минобороны рф сообщило об обмене 95 на 95 военнопленных между Украиной и россией. Посреднические усилия в процессе обмена предоставили Объединенные Арабские Эмираты.
В министерстве обороны рф заявили об обмене военнопленных в формате 95 на 95, передает УНН.
"18 октября в результате переговорного процесса ... возвращено 95 российских военнослужащих. Взамен передано 95 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
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Как сообщили в минобороны рф, посреднические усилия гуманитарного характера предоставили Объединенные Арабские Эмираты.
Представители украинской власти пока информацию об обмене не подтверждали.
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