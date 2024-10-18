Украина вернула 501 павшего воина

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 501 павшего защитника, сообщили в пятницу в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в частности, удалось репатриировать 382 тела защитников, погибших на Авдеевском направлении, 56 павших воинов с Бахмутского направления, 45 тел защитников с Марьинского направления, 6 тел павших защитников на Угледарском направлении, 4 павших воина на Запорожском направлении, 7 тел защитников, воевавших на Луганском направлении.

Также удалось вернуть 1 тело из морга на территории рф.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела защитников передадут семьям для достойного захоронения.

Ранее УНН сообщал, что Украина вернула тела 254 погибших военнослужащих.