Україна повернула 254 тіла полеглих оборонців
Київ • УНН
Україна повернула тіла 254 загиблих військовослужбовців.
Україна повернула тіла 254 загиблих військовослужбовців, повідомили у п'ятницю в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.
"За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих Оборонців", - йдеться у повідомленні.
Зокрема вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих оборонця з Луганського напрямку та 4 загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території рф.
Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання.
Зазначається, що репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.