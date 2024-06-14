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Україна повернула 254 тіла полеглих оборонців

Україна повернула 254 тіла полеглих оборонців

Київ • УНН

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Україна повернула тіла 254 загиблих військовослужбовців.

Україна повернула тіла 254 загиблих військовослужбовців, повідомили у п'ятницю в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає УНН

"За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих Оборонців", - йдеться у повідомленні. 

 Зокрема вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих оборонця з Луганського напрямку та 4 загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території рф. 

 Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання. 

Зазначається, що репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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