Украина вернула тела 254 погибших военнослужащих, сообщили в пятницу в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 254 павших защитников", - говорится в сообщении.

В частности удалось репатриировать тела 221 защитника, воевавших на Донецком направлении, 25 павших воинов на Запорожском направлении, 4 павших защитника с Луганского направления и 4 погибших воина, тела которых переданы из моргов на территории рф.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения.

Отмечается, что репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.