Украина репатриировала тела 501 павшего воина с разных направлений боевых действий. Больше всего тел возвращено с Авдеевского
направления - 382, также есть погибшие с Бахмутского, Марьинского и других участков фронта.
Утром 7 августа российские войска обстреляли Антоновку и Михайловку в Донецкой области. В результате атак погибли 4 мирных жителя
в возрасте от 52 до 65 лет, еще один человек получил ранения.
Еще пятеро боевиков, которые воевали против украинских сил в Донецкой и Запорожской областях, приговорены к 15 годам заключения за
штурмы Авдеевки, Бахмута и Роботино на основании доказательств, предоставленных Службой безопасности Украины.
Волчанск в Харьковской области превращается в Бахмут или Марьинку из-за интенсивных российских обстрелов и большого количества
управляемых авиабомб, которые сбрасываются на город, разрушая здания и нанося значительный ущерб.
Российская армия продолжает перебрасывать подкрепления на север Донецкой области через Мариуполь.