Армия рф продолжает стягивать подкрепления на север Донетчины - Андрющенко

Зафиксировано активное военное перемещение российских войск на север Донецкой области через Мариуполь. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в среду в Telegram, передает УНН.

Продолжаем фиксировать активное движение на север Донецкой области через Мариуполь. Вчера активно из Новоазовска. С Бердянского направления пока определенное замедление, насколько это будет систематическое - увидим - написал Андрющенко.

Также он сообщил, что после "бововны" в Мариуполе ожидаемо происходило активное внутреннее перемещение складов врага.

"Прямое свидетельство относительно оценки безопасности со стороны россиян. Реальной оценки", - указал Андрющенко.

Добавим

Накануне Петр Андрющенко сообщал, что российское оккупационное войско пытается усилить свои позиции вблизи Марьинки и Часового Яра, поэтому стягивает туда подкрепления.

В оккупированном Мариуполе и районе ночью прогремело 12 взрывов - Андрющенко