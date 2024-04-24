В оккупированном Мариуполе и районе ночью прогремело 12 взрывов - Андрющенко

По меньшей мере 12 взрывов было слышно ночью во временно оккупированном Мариуполе и прилегающих районах, детали остаются неясными, однако, наиболее вероятным вариантом остается серия прилетов, сообщил в среду советник мэра города Петр Андрющенко, пишет УНН.

В 01:20 в Мариуполе и районе прозвучало не менее 12 взрывов. Слышали все районы города и побережья. Также сообщают, что "раскаты" было слышно до Бердянска. Одновременно с этим было объявлено ракетную опасность на юге, однако никаких сигналов воздушной тревоги не раздавалось (что в принципе норма для россиян) - написал Андрющенко в Telegram.

По его словам, "по городу прилетов не зафиксировано, однако остается открытым вопрос района". "Пытаемся установить причину", - добавил он.

"Через полчаса после взрывов российские мониторинговые паблики сообщили о "работе Торнадо-С с ракетами дальностью до 300 км по Курхово". Предварительно информация выглядит как очередное "успокоительное" из серии "горел камыш". Однако, прямо на сейчас детали неизвестны", - отметил Андрющенко.

"Часть наших наблюдателей допускает возможные пуски с кораблей в Азовском море, это может объяснить такое широкое распространение звука. Однако опять - вопрос требует дополнительного уточнения по виду оружия, которое могло использоваться", - указал советник мэра Мариуполя.

"Наиболее вероятным вариантом остается серия прилетов. [Поэтому, все подробности позже", - подытожил он.

В районе Мариуполя фиксируют большое пополнение оккупантов, в том числе инженерных подразделений - Андрющенко