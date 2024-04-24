В оккупированном Мариуполе и районе ночью прогремело 12 взрывов - Андрющенко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  41796 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  62966 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  132153 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  155489 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  153475 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153583 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122521 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157994 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224769 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  467883 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Растаможка авто в "Дії": Рада планирует сделать первый шаг

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В Николаевском районе враг ударил дронами, повреждено имущество промышленного предприятия - ОВА

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Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
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Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

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Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

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Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

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22 апреля 2024, 13:19  •  204171 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  467883 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  386000 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  432264 просмотра

В оккупированном Мариуполе и районе ночью прогремело 12 взрывов - Андрющенко

По меньшей мере 12 взрывов было слышно ночью во временно оккупированном Мариуполе и прилегающих районах, детали остаются непонятными, однако, наиболее вероятным вариантом остается серия прилетов.

Война •   •  10144 просмотра
В оккупированном Мариуполе и районе ночью прогремело 12 взрывов - Андрющенко

Редкая публичная поездка: представители Северной Кореи посетили Иран

Северокорейская делегация во главе с министром внешнеэкономических связей посетила Иран на фоне давних подозрений в сотрудничестве между двумя странами в отношении программ баллистических ракет и военных связей.

Новости Мира •   •  8939 просмотра
Редкая публичная поездка: представители Северной Кореи посетили Иран

Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА

Российские ракетные и артиллерийские обстрелы города Харькова и области 23-24 апреля привели к ранению 6 человек, повреждению жилых домов, автомобилей, объектов инфраструктуры.

Война •   •  17450 просмотра
Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА

В рф заявили об атаке БПЛА на промышленную зону липецка

россия сообщает об атаке беспилотников на инфраструктуру в промышленной зоне липецка. В соцсетях местные жители пишут, что подвергся удару липецкий тракторный завод.

Новости Мира •   •  14970 просмотра
В рф заявили об атаке БПЛА на промышленную зону липецка

Растаможка авто в "Дії": Рада планирует сделать первый шаг

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который позволит растаможивать автомобили через систему "Дія", чтобы уменьшить коррупцию и ускорить процесс, при этом стоимость авто будет рассчитываться автоматически.

Экономика •   •  17060 просмотра
Растаможка авто в "Дії": Рада планирует сделать первый шаг

В Николаевском районе враг ударил дронами, повреждено имущество промышленного предприятия - ОВА

За минувшие сутки вражеские беспилотники и артиллерия нанесли удары по Николаевской области, повредив промышленную технику, гражданские транспортные средства, катер и несколько домов, но обошлось без жертв.

Война •   •  15097 просмотра
В Николаевском районе враг ударил дронами, повреждено имущество промышленного предприятия - ОВА

Парламент планирует рассмотреть введение в Украине таможенных практик ЕС

Законопроект предлагает имплементировать европейские практики в таможенное законодательство Украины, включая таможенное представительство, положения о таможенных режимах, приведенные в соответствие с нормами ЕС, а также гармонизировать терминологию с европейским законодательством.

Экономика •   •  15128 просмотра
Парламент планирует рассмотреть введение в Украине таможенных практик ЕС

россияне ночью и утром обстреляли три громады Сумщины: прозвучало почти 50 взрывов

Ночью и утром россияне обстреляли три громады в Сумской области, зафиксировано почти 50 взрывов.

Война •   •  13627 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли три громады Сумщины: прозвучало почти 50 взрывов

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Для усиления борьбы с теневым рынком табачных изделий Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз должен стать единственным учреждением, которое будет получать образцы табачных изделий от производителей и формировать единую базу данных, отмечает экономист.

Экономика •   •  62966 просмотра
Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Новые правила регулирования торговли алкоголем, табаком и горючим: ВР намерена рассмотреть законопроект

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, направленный на совершенствование законодательной базы по регулированию производства, торговли и оборота подакцизных товаров, таких как алкоголь, табачные изделия и топливо.

Экономика •   •  13763 просмотра
Новые правила регулирования торговли алкоголем, табаком и горючим: ВР намерена рассмотреть законопроект