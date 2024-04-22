В районе Мариуполя фиксируют большое пополнение оккупантов, в том числе инженерных подразделений - Андрющенко

В районе временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области фиксируют большое пополнение оккупантов, в частности инженерных подразделений, а также прокладку кабелей связи, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.



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"Фиксируем большое пополнение оккупантов, в частности инженерных подразделений", - написал Андрющенко в Telegram.

По его данным, "более полутора десятков грузовиков для перевозки негабаритных грузов, военные металлические конструкции, древесина и большая численность личного состава прибыла в Мариупольский район".

"Одновременно фиксируем завоз на военные полигоны в Бабах-Тараме и в северо-восточной части БМП и начало тренировок минометных подразделений", - отметил Андрющенко.

Также, по его данным, "инженерные подразделения по линии Македоновка-Никольское-Мангуш-Ялта-Демьяновка-Мангуш заняты прокладкой кабелей связи".

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