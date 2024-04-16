В Мариуполь прибывают российские военнослужащие - «АТЕШ»

В оккупированный Мариуполь россияне стягивают военную технику и солдат. Об этом сообщают активисты в телеграмм-канале "АТЕШ", передаёт УНН.

Наши агенты ведут наблюдение за военной техникой в городе. Сообщается, что в последние дни прибыло множество автобусов с военными номерами и людьми в форме. По всей видимости, это новая партия военных, которые должны пополнить существующие оккупационные подразделения на линии фронта. Российские подразделения нуждаются в постоянном замещении человеческого ресурса из-за значительных потерь в боях. – отметили активисты.

Детали

В качестве подтверждения своих слов они выложили целую папку видео доказательств.

Активисты также сообщили, что они в свою очередь тоже расширяют свои ряды. Для эффективного взаимодействия они объединились с активистами Мариупольского сопротивления @mrplSprotyv, и у них уже есть результаты взаимодействия.

Кроме того, в "АТЕШ" сообщили, что 13 апреля в Мариуполе от отравления погибли три оккупанта Причины их отравления еще устанавливаются. Отмечаться, что они жили на территории одного из бывших промышленных объектов.