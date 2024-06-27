Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще пять предателей, которые воевали против Сил обороны в Донецкой области и Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Украинские защитники взяли четырех злоумышленников в плен во время боестолкновений в районах Бахмута и Авдеевки. Еще одного - задержали в ходе боевых действий под Роботиным, - говорится в сообщении.

Детали

Один из осужденных является жителем временно оккупированного Донецка. В 2015 году он вступил в подконтрольную рф "народную милицию днр" и воевал против сил АТО на востоке Украины. После начала полномасштабной войны боевик "перевелся" в снайперское подразделение оккупационных группировок Южного военного округа РФ. В его составе предатель вел прицельный огонь по огневым позициям ВСУ под Авдеевкой.

Еще один преступник - житель Крыма, который отбывал наказание за тяжкие преступления в тюрьме. Там он добровольно присоединился к оккупационным отрядам "шторм-V". После непродолжительной подготовки на полигонах временно оккупированной части Запорожской области его назначили стрелком штурмового подразделения рашистов и отправили в направлении Роботино.

Среди других осужденных - огнеметчик и двое стрелков вражеских группировок "Восток" и "Кальмиус", которые воевали против Сил обороны в районах Еленовки и Волновахи.

На основании доказательной базы следователей Службы безопасности суд признал боевиков виновными по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации);

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредусмотренного законом вооруженного формирования);

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Напомним

Пятерым боевикам, которые штурмовали украинские позиции в Марьинке и Угледаре, Служба безопасности Украины объявила о подозрении, им грозит пожизненное заключение.