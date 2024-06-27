Киев • УНН
Еще пятеро боевиков, которые воевали против украинских сил в Донецкой и Запорожской областях, приговорены к 15 годам заключения за штурмы Авдеевки, Бахмута и Роботино на основании доказательств, предоставленных Службой безопасности Украины.
Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще пять предателей, которые воевали против Сил обороны в Донецкой области и Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Украинские защитники взяли четырех злоумышленников в плен во время боестолкновений в районах Бахмута и Авдеевки. Еще одного - задержали в ходе боевых действий под Роботиным,
Детали
Один из осужденных является жителем временно оккупированного Донецка. В 2015 году он вступил в подконтрольную рф "народную милицию днр" и воевал против сил АТО на востоке Украины. После начала полномасштабной войны боевик "перевелся" в снайперское подразделение оккупационных группировок Южного военного округа РФ. В его составе предатель вел прицельный огонь по огневым позициям ВСУ под Авдеевкой.
Еще один преступник - житель Крыма, который отбывал наказание за тяжкие преступления в тюрьме. Там он добровольно присоединился к оккупационным отрядам "шторм-V". После непродолжительной подготовки на полигонах временно оккупированной части Запорожской области его назначили стрелком штурмового подразделения рашистов и отправили в направлении Роботино.
Среди других осужденных - огнеметчик и двое стрелков вражеских группировок "Восток" и "Кальмиус", которые воевали против Сил обороны в районах Еленовки и Волновахи.
На основании доказательной базы следователей Службы безопасности суд признал боевиков виновными по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
Напомним
Пятерым боевикам, которые штурмовали украинские позиции в Марьинке и Угледаре, Служба безопасности Украины объявила о подозрении, им грозит пожизненное заключение.